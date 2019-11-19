Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Takıma Andorra şoku
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Ümit Milli Takıma Andorra şoku

6 saat önce

Ulusal Stadyum'da oynanan mücadelede Andorra'nın gollerini 7. dakikada Ricard Fernandez ve 86. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti.

Ümit Milli Takıma Andorra şoku, System.String[]

Ulusal Stadyum'da oynanan mücadelede Andorra'nın gollerini 7. dakikada Ricard Fernandez ve 86. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti.


Millli takımda, Cenk Özkacar 86. dakikada kırmızı kart gördü.


Ümit Milli Takım, bu sonuçla 4 puanda kaldı ve 6 takımlı grupta son sıraya geriledi. İki maç eksiği bulunan Andorra ise averajla Türkiye'nin önünde yer aldı. Milliler, grubundaki yedinci karşılaşmasında 31 Mart 2020'de İngiltere'ye konuk olacak.


Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de statta takip etti.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:21 
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