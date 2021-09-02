Ümit Milli takıma Düzce protokolünden ziyaret

DÜZCE (İHA) – Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri için Düzce'de kampta bulunan Ümit Milli Takımı'na Vali Cevdet Atay ziyarette bulundu.

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçları hazırlıkları için Düzce'ye gelen Ümit Milli Takım, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde kamp yapmaya devam ediyor. Düzce'de hazırlıklarına devam eden Milli takımı Vali Cevdet Atay, Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı ve protokol üyeleri ziyaret etti. Milli takım antrenörü Tolunay Kafkas ile bir araya gelen protokol üyeleri, daha sonra Ümit Milli takım oyuncuları ile bir araya gelerek elemelerde başarılar diledi. - DÜZCE