Ümit Milli Takımı'nın Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımı'nın haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

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