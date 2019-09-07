Son Dakika Haberleri: Ümit milli tekvandoculardan 2 madalya
Son Dakika Spor Haber

Ümit milli tekvandoculardan 2 madalya

21 dakika önce

Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Ümit milli tekvandoculardan 2 madalya, System.String[]

Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın üçüncü gününde erkeklerde 74 ve 80, kadınlarda ise 62 ve 67 kilolarda müsabakalar yapıldı.

Tatamiye Türkiye'den 8 sporcu çıkarken, milliler günü 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Kadınlar 62 kiloda İkra Kayır gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın ilk iki gününde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, üçüncü gün sonunda 1'i altın 4'ü gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 8 madalyaya ulaştı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şampiyonanın üçüncü gününde madalya kazanan İkra Kayır ve Hüseyin Kartal'ı kutladı.

Başkan Şahin, "Şampiyonanın üçüncü gününde 2 madalya daha kazanarak madalya sayımızı 8'e yükselttik. Kazanılan madalyada emeği geçen herkesi kutluyorum. Şampiyonanın son gününde mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Şampiyonayı en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın son gününde yarın erkeklerde 87 ve +87, kadınlarda ise 73 ve +73 kilolarda müsabakalar yapılacak. Müsabakalarda 8 Türk tekvandocu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi
12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti Balıkçılar sezona hayal kırıklığıyla başlayınca, tezgahlar boş kaldı Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 19:43:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümit milli tekvandoculardan 2 madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]