Son Dakika Haberleri: Ümit Milliler Arnavutluk ile Karşılaşacak

Ümit Milliler Arnavutluk ile Karşılaşacak

1 saat önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak.

Ümit Milliler Arnavutluk ile Karşılaşacak, System.String[]
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak. 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup ilk müsabakasında Ümit Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.00'de Elbasan Arena'da Arnavutluk ile karşılaşacak. Mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Erik Lambrechts yönetecek. UEFA, 2021 yılında yapılacak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takım sayısının 12'den 16'ya çıkarılmasına karar verdi. Macaristan ile Slovenya ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemelerine 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım katılacak. Gruplarını lider tamamlayan 9 takım ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek. U21 2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak. Turnuvada yer alacak son 4 takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları ile belirlenecek. Grubu ikinci sırada bitiren 8 ülke Kasım 2020'de play-off maçları oynayacak ve eşleşmeyi galip bitiren taraf Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Avrupa, Arnavutluk, Güncel
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