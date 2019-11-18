Son Dakika Haberleri: Ümit milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Andorra ile karşılaşacak
Son Dakika Spor Ümit milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Andorra ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

Ümit milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Andorra ile karşılaşacak

6 saat önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

Ümit milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Andorra ile karşılaşacak, System.String[]

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Elemelerde İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile 3. Grup'ta mücadele eden milliler, yaptığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Vedat İnceefe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ay-yıldızlı takım, grupta 4 puanla 5. sırada yer alıyor.

Andorra ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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