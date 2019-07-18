Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
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FIBA Ümitler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İspanya'ya 70-69 mağlup olan, Türkiye turnuvaya veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:42 Kaynak: DHA
FIBA Ümitler Avrupa
Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İspanya
'ya 70-69 mağlup olan, Türkiye
turnuvaya veda etti. İsrail
'de düzenlenen FIBA Ümitler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, İspanya ile karşı karşıya geldi. Shlomo Group Arena'da oynanan karşılaşmasının ilk yarısını İspanya, 36-33 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte rakibine sadece 11 sayı şansı veren Ümit Milliller, final periyoduna 52-47 önde girdi. Son çeyrekte de maçtan kopmayan Ümit Milliler, Muhaymin Mustafa'nın bitime 1.2 saniye kala kullandığı iki serbest atıştan birini kaçırmasıyla maçı 70-69 kaybetti ve yarı finale yükselme şansını yitirdi. Türkiye'de Şehmus Hazer'in 16, Yiğitcan Saybir ve Ragıp Berke Atar'ın da 15'er sayısı mağlubiyeti engelleyeme yetmedi.
Ümit Milliler, 5'incilik - 8'incilik mücadelesinde Cumartesi günü Büyük Britanya
ile karşı karşıya gelecek.
- İstanbul
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