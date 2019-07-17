Son Dakika Haberleri: Ümit milliler, çeyrek finale yükseldi
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Ümit milliler, çeyrek finale yükseldi

5 saat önce

İsrail'de düzenlenen U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.

Ümit milliler, çeyrek finale yükseldi, System.String[]
İsrail'de düzenlenen U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Onuralp Bitim'in son saniyelerde bulduğu üç sayılık isabet ile maçı 82-80 kazanan Türkiye, çeyrek finale yükseldi.
Shalom Zysman Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 43-39 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan İtalya, bu periyodu 67-56 önde geçti. Son çeyrekte hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Ümit Milli Takım, Onuralp Bitim'in maçın bitimine 7.7 saniye kala bulduğu üç sayılık isabetle maçı 82-80 kazanmayı başardı. Onuralp Bitim ürettiği 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Şehmus Hazer de 19 sayıyla oynadı.
Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, İspanya - Slovenya eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final mücadelesi, yarın oynanacak.


Türkiye, İsrail, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:31 Kaynak: DHA
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