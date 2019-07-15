Son Dakika Haberleri: Ümit milliler, Fransa'ya mağlup oldu
Son Dakika Spor Haber

Ümit milliler, Fransa'ya mağlup oldu

4 saat önce

İsrail'de düzenlenen Ümit Milli Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında Fransa'ya 69-57 mağlup oldu.

Ümit milliler, Fransa'ya mağlup oldu, System.String[]
İsrail'de düzenlenen Ümit Milli Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında Fransa'ya 69-57 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, grubu 2'nci sırada tamamlayıp bir üst tura yükseldi.
İsrail'in Tel Aviv şehrindeki Shalom Zysman Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 31-28 önde kapattı. Rakibinin son periyottaki etkili oyununa cevap vermekte zorlanan Türkiye, karşılaşmadan 69-57'lik skorla mağlup ayrıldı. Şehmus Hazer, 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Ragıp Berke Atar da 16 sayıyla mücadele etti.
Gruptaki ilk mağlubiyetini alan Türkiye, grubu 2'nci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Türkiye, çeyrek finale yükselmek için İtalya ile mücadele edecek. Türkiye - İtalya karşılaşması 17 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.


Türkiye, İsrail, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye sevkiyat bizi rahatsız etmiyor KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Kararsız seçmen yeni arayış içerisinde Batman'da dev Türk Bayrağı 15 Temmuz'da göndere çekildi AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:53:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümit milliler, Fransa'ya mağlup oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]