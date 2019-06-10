Ümit Milliler, Kosova maçına hazır
1 saat önce
2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında yarın deplasmanda Kosova'ya konuk olacak Ümit Milli Takım, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:13 Kaynak: DHA
2021 U21 Avrupa
Şampiyonası Grup Eleme maçında yarın deplasmanda Kosova
'ya konuk olacak Ümit Milli Takım, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Vedat İnceefe
yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Yarın Fadıl Vokri
Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
- İstanbul
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