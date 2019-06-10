Son Dakika Haberleri: Ümit Milliler, Kosova maçına hazır
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Ümit Milliler, Kosova maçına hazır

1 saat önce

2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında yarın deplasmanda Kosova'ya konuk olacak Ümit Milli Takım, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ümit Milliler, Kosova maçına hazır, System.String[]
2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında yarın deplasmanda Kosova'ya konuk olacak Ümit Milli Takım, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Yarın Fadıl Vokri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:13 Kaynak: DHA
Spor
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