Ümit Milliler, Kosova'ya kaybetti
1 saat önce
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında Kosova'ya 3-1 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
Ümit Milli Futbol
Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında Kosova
'ya 3-1 mağlup oldu. 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'ya 3-1 mağlup oldu. Piriştine kentindeki Fadıl Vokri
Stadyumu'nda oynanan müsabakada millilerin golünü 46. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Kosova'nın gollerini ise 45+2. dakikada Xhemajli, 72. dakikada Daku ve 90. dakikada Kastrati kaydetti. Ümit Milliler, bu sonuçla 4 puanda kaldı. Türkiye
gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül
'de Türkiye'de İngiltere
ile oynayacak.
(İHA)
Taksim Meydanı'nda milli maç heyecanı dev ekrana taşındı
İşte İzlanda-Türkiye maçından unutulmaz kareler!
İzlanda'da 3 puan hasretine yine son veremedik!
Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi