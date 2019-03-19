Ümit Millilerde Arnavutluk Maçı Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
İSTANBUL / DHAÜmit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına devam etti.
İSTANBUL/ DHA
Ümit Milli Futbol
Takımı, 23 Mart
Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk
ile yapacağı 2021 U21 Avrupa
Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Vedat İnceefe
yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan Ümit Milliler'in antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.
Ümit Milli Takım, Türkiye
'deki son çalışmasını yarın saat 17.00'de yine TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:25 Kaynak: DHA
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