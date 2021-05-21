Ümit Millli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde, 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde günü çift antrenman ile geçiren ay-yıldızlılara, sabah idmanında laktat testi uygulandı. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren günün diğer antrenmanında, Ümit Milli Takım çalışmasını yağmur altında gerçekleştirdi.