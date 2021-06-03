Ümit Özat: Benitez yüzde 99,9 Fenerbahçe'nin hocası olacak

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda Ali Koç rotayı Portekiz ve Alman teknik direktörlere çizerken, sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat'tan sürpriz bir iddia geldi.

"ALMANYA VE PORTEKİZ EKOLÜ DEĞİL"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek" ifadelerini kullandı. Ümit Özat ayrıca, "Almanya veya Portekiz ekolü değil. Benitez. Yüzde 99.9 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak" açıklamasını yaptı.