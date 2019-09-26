Son Dakika Haberleri: Ümit Özat bombası! Şaşırtan adresi...
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Ümit Özat bombası! Şaşırtan adresi...

52 dakika önce

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Ümit Özat'ın yeni durağı belli olmak üzere.NTV Spor'un haberine göre; Azerbaycan Ligi takımlarından Sabah FK'nın yetkililerinin deneyimli teknik adamla görüşmek için İstanbul'a geldikleri kaydedildi.

Ümit Özat bombası! Şaşırtan adresi..., System.String[]

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Ümit Özat'ın yeni durağı belli olmak üzere.


NTV Spor'un haberine göre; Azerbaycan Ligi takımlarından Sabah FK'nın yetkililerinin deneyimli teknik adamla görüşmek için İstanbul'a geldikleri kaydedildi.


Sabah FK, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Ligi'nde 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve yalnızca 2 puana sahip.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Azerbaycan, Ümit Özat, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:35 
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