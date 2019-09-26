Ümit Özat bombası! Şaşırtan adresi...
52 dakika önce
Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Ümit Özat'ın yeni durağı belli olmak üzere.NTV Spor'un haberine göre; Azerbaycan Ligi takımlarından Sabah FK'nın yetkililerinin deneyimli teknik adamla görüşmek için İstanbul'a geldikleri kaydedildi.
Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Ümit Özat'ın yeni durağı belli olmak üzere.
NTV Spor'un haberine göre; Azerbaycan Ligi takımlarından Sabah FK'nın yetkililerinin deneyimli teknik adamla görüşmek için İstanbul'a geldikleri kaydedildi.
Sabah FK, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Ligi'nde 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve yalnızca 2 puana sahip.
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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:35
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