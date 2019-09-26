Ümit Özat bombası! Şaşırtan adresi...

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Ümit Özat'ın yeni durağı belli olmak üzere.



NTV Spor'un haberine göre; Azerbaycan Ligi takımlarından Sabah FK'nın yetkililerinin deneyimli teknik adamla görüşmek için İstanbul'a geldikleri kaydedildi.



Sabah FK, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Ligi'nde 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve yalnızca 2 puana sahip.



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