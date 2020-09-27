Ümit Özat: "Buraya VAR koymamak, bu lige aslında bir önem arz etmiyorsun demek"

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankaraspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, "Buradaki insanlar da emek veriyor. Buraya VAR koymamak, bu lige aslında bir önem arz etmiyorsun demek" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Önümüzdeki maçı da kayıpsız geçersek Allah'ın izni ile aramıza Chedjou katıldı, 1 ya da 2 oyuncu daha alırsak milli takım arasından sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biraz futbolu yönetenlerimizin duyarlı olmasını istiyorum. Bu VAR konusuna ciddi biçimde değinmemiz lazım. Arkadaşlar 1 puanla takımlar küme düşüyor ya da şampiyon oluyor. VAR'a gidelim arkadaşlar, varsa var kabul edelim başımız gözümüz üstüne diyelim. Ama yoksa ne lehimize ne de aleyhimize yanlış olsun. Buradaki insanlar da emek veriyor. Buraya VAR koymamak, bu lige aslında bir önem arz etmiyorsun demek" ifadelerini kullandı. - ANKARA