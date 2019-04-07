Ümit Özat: "Çok Daha İyi Olmak Zorundayız"
21 dakika önce
- Ümit Özat: "Çok daha iyi olmak zorundayız"AFYONKARAHİSAR - Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Afjet maçından sonra, "Çok daha iyi olmak zorundayız" dedi.
- Ümit Özat
: "Çok daha iyi olmak zorundayız"
AFYONKARAHİSAR - Adana Demirspor
Teknik Direktörü Ümit Özat, Afjet maçından sonra, "Çok daha iyi olmak zorundayız" dedi.
Afjet Afyonspor'u deplasmanda 2-0 yenen Adana Demirspor'da Teknik Direktörü Ümit Özat, "Rakip öne geçebilirdi biz de öne geçebilirdik. Afjet Afyon bir mücadele veriyor bu tarz maçlarda takım savunmasını iyi yapmak lazım, biz bunu iyi yaptık taraftarlarıma, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok daha iyi olmak zorundayız her ne kadar iyi olsak da önümüzde zorlu maçlar var" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:36 Kaynak: İHA
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