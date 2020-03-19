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Ümit Özat corona virüsü sebebiyle kendisini karantinaya aldı
7 saat önce
Ülkemizde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran, Mavi Lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan, 16 Aralık 2019'da NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Ümit Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum ile lisans izni verilmedi ve Özat bugün Türkiye'ye döndü.
Ülkemizde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran, Mavi Lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan, 16 Aralık 2019'da NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Ümit Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum ile lisans izni verilmedi ve Özat bugün Türkiye'ye döndü.
Koronavirüsüne karşı önlem alacak
43 yaşındaki hocanın koronavirüsü salgını nedeniyle evinde kendisini karantinaya alacağı öğrenildi.(Ajansspor)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:27
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