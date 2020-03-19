Ümit Özat corona virüsü sebebiyle kendisini karantinaya aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümit Özat corona virüsü sebebiyle kendisini karantinaya aldı - Son Dakika Spor

Ümit Özat corona virüsü sebebiyle kendisini karantinaya aldı

7 saat önce

Ülkemizde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran, Mavi Lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan, 16 Aralık 2019'da NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Ümit Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum ile lisans izni verilmedi ve Özat bugün Türkiye'ye döndü.

Ümit Özat corona virüsü sebebiyle kendisini karantinaya aldı, System.String[]

Ülkemizde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran, Mavi Lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan, 16 Aralık 2019'da NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Ümit Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum ile lisans izni verilmedi ve Özat bugün Türkiye'ye döndü.


Koronavirüsüne karşı önlem alacak


43 yaşındaki hocanın koronavirüsü salgını nedeniyle evinde kendisini karantinaya alacağı öğrenildi.(Ajansspor)


Adana Demirspor, Bosna - Hersek, Koronavirüs, Ümit Özat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:27 

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