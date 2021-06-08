Ümit Özat, davalık olduğu Emre'yi FETÖ fotoğrafı ile suçladı! Ama karedeki kişi başkası çıktı

Ümit Özat ve Emre Belözoğlu'ndaki savaş giderek büyüyor. Özat, Emre Belözoğlu'nu FETÖ ile suçladıktan sonra genç hoca ve Fenerbahçe cephesinden çok sert yanıt almıştı. Bunun ardından Özat, bildiği her şeyi anlatacağını ifade etmişti. Son olarak dün Emre Belözoğlu'nun dava açtığı haberi geldi. Özat da harareti son noktaya taşıdı.

"HAKSIZSAM ALNINDAN ÖPERİM BÖYLE"

Ümit Özat, Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay'ın suç duyurusu paylaşımını alıntılayıp, "Fenerbahçe'ye daha fazla zarar verilmemesi için yapıyorum ne yapıyorsam. Verin davaya. Haksızsam alınan öper özür dilerim aynı bu şekilde" notunu düştü. Eski Fenerbahçe muhabiri Göktuğhan Argın ise fotoğraftaki kişinin Mücteba Kılıç isimli şahsın olduğunu yazdı. Özat da bunun üzerine, "Fotoğraftaki o değilmiş. Zafer Biryol yalan mı söylüyor, Uğur Boral yalan mı söylüyor, Ömer Çatkıç yalan mı söylüyor. İfadelerinde Emre'nin evinde toplandıklarını söylüyorlar, onları da verin mahkemeye" diye kendisini savundu.