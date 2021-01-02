Ümit Özat, Elazığspor'a gelmek için süre istedi - Son Dakika

Ümit Özat, Elazığspor'a gelmek için süre istedi

02.01.2021 19:27
Ümit Özat, Elazığspor'a gelmek için süre istedi, System.String[]

Elazığspor'da Teknik Direktörlük için görüşülen Ümit Özat, kulüpten süre isteyerek Elazığ'dan ayrıldı.

Elazığspor'da Teknik Direktörlük için görüşülen Ümit Özat, kulüpten süre isteyerek Elazığ'dan ayrıldı.

Önceki akşam Elazığ'a gelen ve bugün Elazığspor Tesisleri'nde antrenmanı izledikten sonra kulüp başkanı Selçuk Öztürk'le görüşen Ümit Özat, teklifi düşüneceğini ve Pazar günü nihai kararını vereceğini belirterek Elazığ'dan ayrıldı. TFF 2. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, Teknik Direktör Ümit Özat'la yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Ümit Özat'ın Türk futbolu adına değerli bir teknik adam olduğunu belirten Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, "Ümit hocamız rüştünü ispatlamış değerli bir teknik adamdır. Geçmiş dönemlerde de kulübümüzde görev yaptı malumunuz üzere. Kendisiyle verimli bir toplantı yaptık ve babasının rahatsızlığından dolayı Ankara'ya döndü bu akşam. Teklifimizi düşünmek için bizden süre istedi ve Pazar günü nihai kararını bildireceğini belirtti" dedi. - ELAZIĞ

Ümit Özat, Elazığspor'a gelmek için süre istedi

Selçuk Öztürk , Elazığspor, Ümit Özat, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Özat, Elazığspor'a gelmek için süre istedi - Son Dakika Spor


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