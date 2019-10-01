Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ümit Özat, " Adana Demirspor'dan ayrılık süreci çok ani gelişti. Bir sabah 'helalleşelim dediler, biz de 'tamam' dedik. Murat Sancak'ın bende emeği çoktur. O benim için ayrıdır. Murat Sancak benim her zaman abimdir. Çocuklarımın, hanımımın abisidir. Ömrümün sonuna kadar da böyle olcaktır. Antrenörlüğün doğasında kovulmak vardır. Kovulmayan antrenör antrenör değildir. Ben bunu Manisaspor'dayken de demiştim. Azerbaycan'ın Sabah FK takımı ile sıkı temaslarımız oldu. Bizim de kendimize göre beklentilerimiz var. Sabah FK'nın maçlarını da izledim. Yurt dışında günü birlik olmuyor bu işler bunlar Türkiye'de hemen oluyor ama yurt dışında bu işler böyle değil. Sabah FK ile geçen hafta sıkı temas halindeydik. Doğru bir tercih yapmak lazım. Azerbaycan'nın doğru bir ülke olduğunu düşünüyorum. Hatayspor'dan resmi ya da gayriresmi teklif almadım." ifadelerini kullandı.



"Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim. Herkes egosunu tatmin etmek için savaşıyor. Fenerbahçeliler alınıp darılmasın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Terim'dir. Ben olmayan bir şey söylemiyorum. Sizin maç izlemediğiniz stadyumlarda Fatih Terim maç yönetmiştir. O ayrı bir dünya. Fatih Hoca ile 6 maç çalıştım, biraz daha çalışsam daha farklı ola2bilirdi. Fatih Terim'in üzerine algı operasyon yapılıyor. Fatih Hoca merhametli adamdır."