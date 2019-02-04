Ümit Özat: "Giresunspor'dan Ayrılmış Bulunmaktayım"
1 saat önce
Giresunspor, devre arasında Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Ümit Özat ile yollarını ayırdı.
Giresunspor, devre arasında Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Ümit Özat ile yollarını ayırdı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada yapan Ümit Özat, hiçbir maddi beklenti talep etmeden Giresunspor'dan ayrıldığını ifade etti.
Ümit Özat'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Sevgili Başkana, Yönetim Kuruluna ve bütün personele bugüne kadar göstermiş oldukları ilgiden, alakadan dolayı teşekkür ederim. Çok kısa bir zaman önce göreve başladığım Giresunspor'dan karşılıklı konuşarak hiçbir maddi beklenti talep etmeden ayrılmış bulunmaktayım."
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:27 Kaynak: DHA
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