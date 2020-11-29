Ümit Özat: "Hakem hatalarının cezalarını hep biz mi çekeceğiz?" - Son Dakika

Ümit Özat: "Hakem hatalarının cezalarını hep biz mi çekeceğiz?"

29.11.2020 16:23
Ümit Özat:

TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat," Hakem hatalarının cezalarını hep biz mi çekeceğiz?

TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat," Hakem hatalarının cezalarını hep biz mi çekeceğiz?" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Yayıncı kuruluşa da söyledim. Kazanan her zaman haklıdır. Bu konuda bir şey söylemek gerekmiyor. Gönül ister ki oyunun içinde kalalım teknik olarak. Şeref tribününde çok şerefli birisi vardı. Herkese küfrediyordu. Yani söyleyecek bir şey yok. Hakemlere hep söylüyorum biraz duyarlı olmaları lazım. Lehimize penaltı verdiği halde söylüyorum. VAR varsa gitsin penaltı değilse iptal etsin. Hata lehimize de olmasın aleyhimize de olmasın. Rakip taç atıyor, oyuncum sahaya top girdi diye duruyor. Vay efendim hakem hatasıymış. Hakem hatası olunca gol yiyebiliyorsun iptal olmuyor ama kural hatası olunca iptal oluyor. Bırak biz kendi hatamızla asılalım. Senin hatanla biz neden asılalım? Bir ofsaytlar kaçırıyorsun akıllara zarar. Nedir yani bu lig böyle eğreti görülecek? Her yendiğim maçtan sonra söyledim, bugün yenildim diye söylemiyorum. Bu kadar eğreti görülmez ki. Dün yine söylüyorum benim Altay camiasıyla bir alıp veremediğim yok. Dün Bursaspor'un sayılmayan bir golü var net gol. Bu hata Altay'ın da lehine olabilir. Onların da lehine olmasın aleyhine de olmasın. Bizim de lehimize hata olmasın aleyhimize de olmasın. Öyle kartlar çıkıyor, öyle ofsaytlar kesiliyor, goller iptal oluyor ki. Bir takımın emeğiyle bu kadar oynanmaz ki. Süper Lig'de VAR var bu ligde neden olmasın. Nedir altı üstü 150-200 bin Euro. İnsanlar bir golle küme düşüyor, bir golle şampiyon oluyor. İnsanın emeğiyle bu kadar oynanmaz ki. Zaten VAR çıktı, hakemlerin defoları ortaya çıktı. Madem öyle burada da olsun" şeklinde konuştu.

Hakemleri ağır şekilde eleştiren Teknik Direktör Özat, "Çıktıkları zaman hocam sen hata yapabiliyorsun da hakem yapamaz mı? Kardeşim hakem hata yapamaz. Benim hatamın sonucuna ben katlanıyorum. Ben neden kendi ipimle asılmak varken hakemin elindeki iple asılayım. Samsun maçında verilmeyen bir golümüz var akıllara zarar. Bu nedir? Hakem hatalarının cezalarını hep biz mi çekeceğiz? Bırakın biz kendi ipimizle asılalım. Rakibin pozisyonu yok pozisyonu. Kalecin yere yatmamış taçtan gol yiyorsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Adana Demirspor, Ümit Özat, Ankara, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Özat: 'Hakem hatalarının cezalarını hep biz mi çekeceğiz?' - Son Dakika Spor


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