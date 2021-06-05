Ümit Özat'ın duyurduğu Rafael Benitez için lüks otelde rezervasyon yaptırıldı

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasıyla yabancı hoca arayışına geçen Fenerbahçe, Rafael Benitez'de karar kıldı. Liverpool, Real Madrid, Napoli gibi takımları çalıştıran İspanyol teknik adam, şu anda Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gelmesi en kuvvetli gözüken isim. Hatta Benitez için İstanbul'da lüks bir otelde rezervasyon yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

16 HAZİRAN'DA GELİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre Rafael Benitez için 16 Haziran'da lüks bir otelde rezervasyon yaptırıldı. İspanyol hoca ile Başkan Ali Koç, o otelde masaya oturup şartları görüşecek. Olumlu sonucun çıkması halinde hoca açıklanacak.

İLK ÜMİT ÖZAT VERDİ

Bu haberi paylaşan ilk isim ise Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat oldu. Özat, "Yüzde 99.9 Benitez Fenerbahçe'nin hocası ve İstanbul'a gelecek" paylaşımı yaptı. Özat'ın bu bilgiyi vermesinin ardından Benitez'le ilgili gelişmeleri basından birçok kaynak da doğruladı.