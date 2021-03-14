Ümit Özat: "Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor" - Son Dakika

Ümit Özat: "Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor"

14.03.2021 21:45

- Ümit Özat: "Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor" Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor mağlubiyetinin ardından, "Maç kaybettiğimiz zaman tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor.

- Ümit Özat: "Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor"

BURSA - Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor mağlubiyetinin ardından, "Maç kaybettiğimiz zaman tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor. Bursaspor'u tebrik ederiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor'a konuk olan Ankaraspor maçı 3-1 kaybetti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Kazanmak istiyorduk olmadı. Bursaspor'u tebrik ederiz. Bursaspor'un net pozisyonları vardı. Yediğimiz goller bireysel hatalardan oluyor. Her maçtan sonra aynı şeyleri söylemek doğru olmuyor. Oyun olarak memnun değilim diyemem. Batuhan adına çok sevindim. Türk futboluna katkı sağlıyoruz. Burak da bugün ilk defa forma giydi. Bazen insan üzülüyor. Maç kaybettiğiniz zaman tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Skor olarak memnun değiliz ama zaman zaman oyundan memnunum diyebilirim" diye konuştu.

Ümit Özat: Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor
Ümit Özat: Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor
Ümit Özat: Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor
Ümit Özat: Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor

Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Bursaspor, Ümit Özat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Özat: 'Maç kaybettiğimizde tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor' - Son Dakika Spor


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