Son Dakika Haberleri: Ümit Özat: "Ön bölümdeki etkisizliğimiz sürüyor"
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Ümit Özat: "Ön bölümdeki etkisizliğimiz sürüyor"

9 saat önce

Ümit Özat: "Ön bölümdeki etkisizliğimiz sürüyor"ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Ön bölümdeki etkisizliğimiz devam ediyor.

Ümit Özat: "Ön bölümdeki etkisizliğimiz sürüyor"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Ön bölümdeki etkisizliğimiz devam ediyor. Hal böyle olunca zaman zaman sıkıntı yaşamamız gayet normal diye düşünüyorum. Umarım önümüzdeki haftalarda bu sıkıntıyı atlatacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 3. Haftasında Adana Demirspor, evinde Keçiörengücü ile golsüz berabere kalarak puanları paylaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, ligin tek gol yemeyen ancak en az gol atan takımı olduklarını belirterek, "Eksiğimizin ne olduğunu herkes görüyor. İlk yarı net pozisyonlarımız vardı ancak golü bulamadık. İlk 3 maçta seyircisiz oynadık. Bunun için oyuncularıma bir şey diyemiyorum ancak ön bölümdeki etkisizliğimiz devam ediyor. Hal böyle olunca zaman aman sıkıntı yaşamamız gayet normal diye düşünüyorum. Umarım önümüzdeki haftalarda bu sıkıntıyı atlatacağız" diye konuştu.

Adana Demirspor, Ümit Özat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:49 Kaynak: İHA
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