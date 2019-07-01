Son Dakika Haberleri: Ümit Özat: "Sağlam bir kadro ile sezona gireceğiz"
Son Dakika Spor Haber

Ümit Özat: "Sağlam bir kadro ile sezona gireceğiz"

1 saat önce

Adana Demirspor, 2019-2020 Spor Toto 1. Lig sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ümit Özat:
Adana Demirspor, 2019-2020 Spor Toto 1. Lig sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ümit Özat, "İnşallah yeni sezon hepimiz için hayırlı olur, sonu güzel biten bir sezon olur. Bu hedefle çalışmalarımıza başladık" dedi.

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman 2 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma hareketleriyle devam etti. Antrenman kültür fizik hareketleriyle son buldu.

Antrenman sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Özat, "İnşallah yeni sezon hepimiz için hayırlı olur, sonu güzel biten bir sezon olur. Bu hedefle çalışmalarımıza başladık. Türkiye'de çok takımın yapmadığı geniş kapsamlı testler yapıyoruz. Sabah 7, akşam 7 olmak üzere iki idman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağlam bir kadro ile sezona girmek istiyorum"

Bolu kampına kadar adaptasyon dönemini iyi atlatmak istediklerini belirten Özat, "Bolu kampından da sezonda devam etmek istediğim kadro ile kampa gitmek istiyoruz. Ağustos'un başında çekilecek fikstüre göre burada olmayı düşünüyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün Mustafa imza attı. Geçmişten bildiğim ve istediğim bir oyuncuydu. Öncellikle bir merkez santrfor bulduk, pazarlıkları devam ediyor. Aramızdan ayrılacak 8-10 kişi var. Sağlam bir kadro ile sezona girmek istiyorum. Bizim için 1 ay bütün sezonu kapsayacak bir kamp süreci olacak" şeklinde konuştu.

"Sürpriz bir isim olabilir"

Transfere ilişkin de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci kamp döneminde, yani ikinci kampın sonunda takımlarından ayrılacak futbolcular oluyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta böyle bir şey düşer mi, düşmez mi bilemiyoruz. Sürpriz bir isim olur mu, olmaz mı.. Aklımızda var ama doğal olarak kampların ilk dönemlerini takımlarında geçirmek istiyorlar. Buna saygı duyuyoruz" diye konuştu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:43 Kaynak: İHA
Adana Demirspor, Ümit Özat, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitiyor Galatasaraylı taraftarlar, Ozan Kabak'ı Schalke 04'teki ilk idmanında yalnız bırakmadı Beşiktaş'ın eski yıldızı Fabien Ernst'ten Max Kruse'ye Türkiye uyarısı: Çok çabuk harcanırsın Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, Memphis Grizzlies'e gidiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 23:14:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümit Özat: "Sağlam bir kadro ile sezona gireceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]