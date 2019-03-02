Son Dakika Haberleri: Ümit Özat: "Takım Olmayı Başarabilirsek Önümüz Daha Çok Açılır"

Ümit Özat: "Takım Olmayı Başarabilirsek Önümüz Daha Çok Açılır"

17 dakika önce

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Eskişehirspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Takım olmayı başarabilirsek önümüz daha çok açılır diye düşünüyorum" dedi.

Ümit Özat:
Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Eskişehirspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Takım olmayı başarabilirsek önümüz daha çok açılır diye düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynadığı mücadelede Eskişehirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, böyle bir atmosferde zorlu rakibe karşı alınan 3 puanın değerli olduğunu belirtti. Özat, "Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Maçın ilk dakikasından sonuna kadar inanılmaz mücadele ettiler. Böyle bir atmosferde ligin ilk 3 sırasındaki takımın iki tanesini yenmiş ve birinden puan almış Eskişehirspor'u yenebilmek değerlidir. Oyuncularıma hep ligin en iyi oyuncuları olduklarını bilmelerini ama takım olmaya ihtiyaçları olduğunu söylüyorum. Takım olmayı başarabilirsek önümüz daha çok açılır diye düşünüyorum. Eskişehirspor taraftarı takımına inanılmaz sahip çıkıyorlar. Kendi taraftarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak deneyimli teknik adam, geçtiğimiz gün Ankaragücü taraftarlarının yaşadığı trafik kazasını da unutmayarak, "Ankaragücü kulübüne buradan tekrar başsağlığı diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:06 Kaynak: İHA

Eskişehir, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Ümit Özat, Spor
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