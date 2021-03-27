Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım - Son Dakika

Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım

27.03.2021 09:33

Futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Ümit Özat, "Otobüste hangi futbolcuyu tokatladığımı bana sorsunlar. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım" dedi.

Konuk olduğu 'Futbol Arena' programında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BÜTÜN SPOR CAMİASINDA FETÖ'CÜ VAR"

Futbolda FETÖ etkisine ilişkin tüm kulüplerde örgüt üyelerinin geçmişte ve bugün bulunduğuna dikkat çeken Özat, "FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz. Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım" dedi.

"ÇOĞU İNSAN BU SÜMÜKLÜYE MUHTEREM DERKEN BİZ F TİPİ DİYORDUK"

Selahattin Baki'nin "FETÖ" açıklamasına ilişkin de konuşan Özat, "Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı? Çoğu insan bu sümüklüye muhterem derken biz F tipi diyorduk" diye konuştu.

"OTOBÜSTE TOKATLADIM, HER KULÜPTE VAR"

FETÖ yapılanmasıyla karşılaşmasının 2000 yılında başladığını belirten Özat, "Benim neler çektiğimi bana sorsunlar onları bu kulübe sokmamak için. Otobüste hangi futbolcuyu tokatladığımı bana sorsunlar, ilahilerle maça gitmek, futbol takımında böyle şeyler olmaz. FETÖ'den şikayet eden tüm kulüplerin içinde FETÖ'cü var, hocasında, yöneticinde, sportif direktöründe" ifadesini kullandı.

Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım

Ümit Özat, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım - Son Dakika Spor


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