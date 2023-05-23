Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız

23.05.2023 15:58

Son dakika! 2. turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan ve duyurduğu saatte kameralar karşısına geçen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beklenen açıklamayı bu kez yarın saat 11.00'e erteledi. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Özdağ, "Anlaşırsak yarın Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız. Protokole yansıyanları hassas bir şekilde şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Sinan Oğan'ın ardından dağılan ATA İttifakı ortaklarından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi adayı destekleyeceği ise büyük merak konusu.

ERTELEME ÜSTÜNE ERTELEME GELDİ

Bugün yaptığı açıklamayla kararını duyuracağı basın toplantısını saat 11.00'den 13.00'e erteleyen Özdağ, kameraların karşısına çıkarak merakla beklenen kararını yarına ertelediğini söyledi.

Son Dakika! Özdağ: Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız

"ANLAŞIRSAK KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

"Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız" diyen Özdağ, "İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Burada da şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz. Protokole yansıyanları hassas bir şekilde şekillendiriyoruz. Kamuoyuyla da bittiğinde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"ZAFER PARTİSİ'NİN OLDUĞU YERDE TERÖRLE MÜCADELE..."

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü; "Gönüllü değil gerekirse zorla bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak keza Türkiye'nin güvenliği açısından, terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet yöneticilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güven altındadır, bundan emin olabilirsiniz."

Son Dakika! Özdağ: Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız

"SİNAN BEY'LE FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ, HAYAT DEVAM EDİYOR"

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özdağ, "Sinan Bey'in kendi takdiridir, Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Bu konuda Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Hayat devam ediyor. Biz Sinan Bey'le yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık, biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz"

"TERÖRLE MÜCADELEYE SIFIR TOLERANS İLKESİYLE..."

Özdağ sözlerini, "Biz terörle ilintili hiçbir siyasi yapılanmanın teröre terör diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmanın zafer partisi olarak hukuken meşru olsa da siyaseten meşru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi bizim vazgeçilmezimiz" diyerek noktaladı.

YORUMLAR (2)
  • A Er: Bunlardan hiç bir şey olmaz. Bye Bye Kemal Cevap Yaz 23 9 Yayından Kaldır
  • Mehmet Polat: Anca reklam peşinde kendini önemsetmeye çalışıyor lan sen ne olacan desteklediğin parti ne olacak yok saat 11 yok saat 3 yok yarın 11 bu ne yav...neymiş millet ümit özdağı konuşacak sözde milliyetçi senden olsa olsa iyi bir reklamcı olur ama bunuda bil sen sadece ümit olarak kalacaksın Cevap Yaz 33 11 Yayından Kaldır
500
Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a neden 'Tamam' diyemiyor? İşte sürecin tıkanma nedeni Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a neden 'Tamam' diyemiyor? İşte sürecin tıkanma nedeni

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu çıkışı: Verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez
17:01 Jorge Jesus'tan taraftarlara Sivasspor maçı için çağrı: Herkes Kadıköy'e
16:55 PFDK, Samet Akaydin hakkında kararını verdi
16:47 HÜDA PAR'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına Akşener'den ilk yorum
16:43 Kritik maç öncesi Jorge Jesus'tan tüm taraftara çağrı: Herkes Kadıköy'e
16:19 Ankaralı Ayşe, yıllar önce arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir'in haftalık kazancını söyledi
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye yeni müjde sinyali: Maaşı daha yukarı çıkarmanın hesabı içindeyiz
16:05 Enner Valencia, Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği kararı cuma günü verecek
16:03 Meteorolojiden Etna Yanardağ açıklaması! Türkiye'yi etkileyecek mi?
15:52 Cuma hutbesinde "Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyerek çağrı yapan imam açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 17:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ: Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement