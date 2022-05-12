Ümit Özdağ, Bakan Soylu Hakkında Manevi Tazminat Davası Açtı: "Davanın Kazanılması Durumunda Sokak Hayvanları İçin Mama Alınarak Barınaklara... - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Bakan Soylu Hakkında Manevi Tazminat Davası Açtı: "Davanın Kazanılması Durumunda Sokak Hayvanları İçin Mama Alınarak Barınaklara...

12.05.2022 11:28
Ümit Özdağ, Bakan Soylu Hakkında Manevi Tazminat Davası Açtı: "Davanın Kazanılması Durumunda Sokak Hayvanları İçin Mama Alınarak Barınaklara...

Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ’ın; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kendisine yönelik sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır” denildi.

Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kendisine yönelik sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır" denildi.

Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Partiden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"AÇIKÇA KÜFRETMİŞTİR"

"Süleyman Soylu, 05.05.2022 tarihinde katıldığı TGRT Haber isimli TV programında, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'a kamuoyunda saygınlığı hedef alan küçük düşürücü ifadeler kullanmıştır. Daha doğru bir ifade ile açıkça küfretmiştir. Program sunucusunun, 'Kendisinden bir cevap var' demesine karşılık cevap olarak aynen şu ifadeleri kullanmıştır:

'Hiç, hiç muhatabım değil. Hiç kabul etmem, hiç adam yerine koymam. Hayır, kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine de insani yerine de koymam. Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık istihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz' dedi.

"SALDIRILMIŞ VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR"

AİHS (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) ve Anayasa çerçevesinde bir partinin Genel Başkanı sıfatıyla, siyasi bir kişilik olarak düşüncelerini ifade etmiş olmasından dolayı, kamuoyu önünde kişiliğine saldırılmış ve küçük düşürülmeye çalışılmıştır.

"SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ALINARAK BARINAKLARA DAĞITILACAKTIR"

Bu sebeple Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından, manevi tazminat davası açılmıştır. Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ, Bakan Soylu Hakkında Manevi Tazminat Davası Açtı: 'Davanın Kazanılması Durumunda Sokak Hayvanları İçin Mama Alınarak Barınaklara... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Bakan Soylu Hakkında Manevi Tazminat Davası Açtı: "Davanın Kazanılması Durumunda Sokak Hayvanları İçin Mama Alınarak Barınaklara... - Son Dakika
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