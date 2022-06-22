Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar

22.06.2022 14:34
Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, vatandaşlık alanların Türk halkından gizlendiğini söyleyerek isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması uygulamasının sona erdirilmesini sert şekilde eleştirdi. En az belgeyle günde 200 kişiye vatandaşlık işleminin yapıldığını öne süren Özdağ, "Bu insanlar yarın seçimlerde bu ülkenin kaderini değiştirecek şekilde oy kullanacaklar" ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Özdağ verdiği rakamların yanlış çıkması halinde özür dileyeceğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yakınında basın açıklaması yaptı. Vatandaşlık verilenlerin isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması uygulamasının sona erdirilmesini eleştiren Özdağ, vatandaşlık alanların Türk halkından gizlendiğini iddia etti.

"GÜNDE EN AZ 200 KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLİYOR"

Özdağ, ülke genelinde bir nüfus müdürlüğünde mümkün olan en az belgeyle günde 180-200 kişi arasında vatandaşlık işleminin yapıldığını ileri sürdü. Vatandaşlık verilirken vatanla ilgili bütün hakların da verildiğini belirten Özdağ, "Bu, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanmasıdır. Türkçe bilmeyen, Türk tarihini bilmeyen, Türk kültürünü bilmeyen, Türkiye'yle hiçbir manevi ilişkisi olmayan bu insanlar yarın seçimlerde bu ülkenin kaderini değiştirecek şekilde oy kullanacaklardır." ifadelerini kullandı.

"VERDİĞİM RAKAMLAR YANLIŞ ÇIKARSA ÖZÜR DİLEYECEĞİM"

Bunun demokrasiye ve hukuk devletine darbe olduğunu savunan Özdağ, 2017'den bu yana verilen vatandaşlık sayılarının Resmi Gazete'de yayımlanması şartıyla, verdiği rakamların yanlış çıkması halinde kamuoyundan özür dileyeceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar - Son Dakika

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