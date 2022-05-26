Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar

26.05.2022 15:37

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şarkıcı Aynur Doğan'ın geçmişte Almanya'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan posteri önünde sahne aldığı bir kareyi paylaşıp İBB'nin bu konsere izin vermesine tepki gösterdi. Özdağ paylaşımında, "Anlamakta zorluk çekiyorum. İBB Kültür Dairesi, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyor. 'Muhalefeti eleştirmeyin' diye yazanlar bu sizin içinize siniyor mu?" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Almanya'da terör örgütü PKK elebaşının posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında konser verecek olmasına sert tepki gösterdi.

DOĞAN'IN ESKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Özdağ, 28 Mayıs'ta sahne alması planlanan Aynur Doğan'ın, daha önce PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterlerinin önünde konser verdiği günden bir fotoğraf paylaştı.

"ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM"

Özdağ tweet'ine, "Anlamakta zorluk çekiyorum. İBB Kültür Dairesi, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyor. 'Muhalefeti eleştirmeyin' diye yazanlar bu sizin içinize siniyor mu?" ifadelerini yazdı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çok sayıda sanatçı, siyasetçi, gazeteci ve vatandaş da yaptıkları paylaşımlarda, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu bir dönemde organize edilen Aynur Doğan konserine sosyal medyadan tepki gösterdi.

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar - Son Dakika
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