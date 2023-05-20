Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru! - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru!

20.05.2023 11:30

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimin 2. turuna hazırlanırken Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a kritik bir ziyarette bulundu. Görüşme sonrası Özdağ, "Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık" şeklinde konuştu. Özdağ, görüşmede Kılıçdaroğlu'na depremin yanı sıra bölücü terör, sığınmacılar konusundaki görüşlerini aldı. Öte yandan seçilmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun bir enkaz devralacağını belirten Özdağ, iki kritik soru daha sordu.

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a kritik bir ziyarette bulunurken; bir yandan da ATA İttifakı'nın 1. turdaki cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşti.

"BAZI SORULARIMIZ VARDI"

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, "Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bazı sorular da sordu genel başkan, kendisini bilgilendirdim" derken; Ümit Özdağ ise "Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Kararımızı kısa zamanda açıklayacağız" dedi.

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu sorular da kulislere düşmeye başladı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Özdağ, Kılıçdaroğlu'na depremin yanı sıra bölücü terör, sığınmacılar konusundaki görüşlerini sordu.

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na iki soru

"2 YIL İÇİNDE GÖNDERİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Suriye Devletiyle temaslar kurulup, sığınmacıların ülkelerine iki yıl içinde gönderilmesini hedefliyoruz. Bu süreçte vatandaşlığa alınanların durumu da incelemeye alınacak, yanlış beyan/bilgi-belge verdiği tespit edilenlerin vatandaşlıkları iptal edilecek. Suriyelilerin yanı sıra Afganistanlı olanlar başta olmak üzere vatandaşlığa alınan yabancıların işlemleri sıkı bir incelemeye tabi tutulacak. Haksız bir biçimde alındığı saptananların vatandaşlıkları sona erdirilecek. İdari kusur tespiti durumunda kamu görevlileri hakkında da yasal işlemler yapılacak."

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na iki soru

ÖZDAĞ'DAN İKİ KRİTİK SORU DAHA

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun bir enkaz devralacağını belirten Ümit Özdağ, şu 2 kritik soruyu da yöneltti:

  1. Ülkenin büyüyen bu sorunlarının altından nasıl kalkacaksınız?
  2. Türkiye'de yaşanan depremlere karşı ne gibi hazırlıklarınız var?

Kılıçdaroğlu, iyi yönetilmesi halinde ülkemizin çözülemeyecek sorunu olmadığını, bugünkü sorunların kaynağının kötü yönetimden kaynaklandığını, bu zor görevi yapmaya da hazır olduklarını ifade etti.

YORUMLAR (4)
  • Erdinç Uzuner: Good by Kemal hâlâ kapı kapı masaya ortak arıyor,tiyatro sona erdi, perde insin daha fazla acı çekme.16 seçim kaybedip tersten dünya rekoru kırdı. Cevap Yaz 18 15 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: Edi büdü ile ittifak kuran seçimi kaybeder Cevap Yaz 19 12 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Sayın kılıçtaroğlu cami inşaatı başlatmadan minare yapıp kılıfı hazırlamış demekki siyaset beceriksizliği böyle birşey buna yetki verilse efendim biz enkaz aldık diyecek bakıyorsun vaatleri gelir gelmez onu yapacağız 2 yılda yapacağız şimdi enkaz var diyor sen üzerindeki enkazı kaldır biz halk olarak enkazdan çıkarız yeterki senin enkazın üzerimizde olmasın senin yükün devlet yükünden daha zor Cevap Yaz 83 39 Yayından Kaldır
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru! - Son Dakika


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