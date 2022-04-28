Ümit Özdağ'dan, Kuşadası'nda darbedilen yazar Poyraz'a destek - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan, Kuşadası'nda darbedilen yazar Poyraz'a destek

28.04.2022 01:51

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 11 Nisan'da darbedilen yazar Ergün Poyraz'ın yanında olduklarını bildirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 11 Nisan'da darbedilen yazar Ergün Poyraz'ın yanında olduklarını bildirdi.

Özdağ, Kuşadası Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Ergün Poyraz'ın cumhuriyetin kuruluş esaslarını benimseyen ve kararlılıkla savunan araştırmacı gazeteci olduğunu savundu.

Kuşadası Belediyesindeki yolsuzluk iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunan Poyraz'ın evinin önünde darbedildiğini anımsatan Özdağ, "Saldırıyı düzenleyen çetenin, çetenin arkasındakilerin, onlarla iş birliği yapanların hepsinin hukuki ve siyasi anlamda takipçisi olacağız. Ergün Poyraz'ın dökülen kanının hesabını bu süreçle ilişkisi olan herkesten soracağız." dedi.

Özdağ, "Bir gazeteci 'İhalede yolsuzluk var' dediği için, o ihaleyi alan şirketin mensupları tarafından dövülüyor. Olay sonrası Sayın Kuşadası Belediye Başkanı, Ergün Poyraz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu mu, bulunmadı. Başka da bir şey demiyorum." ifadesini kullandı.

Yazar Ergün Poyraz, 11 Nisan'da Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

Ümit Özdağ'dan, Kuşadası'nda darbedilen yazar Poyraz'a destek
Ümit Özdağ'dan, Kuşadası'nda darbedilen yazar Poyraz'a destek
Ümit Özdağ'dan, Kuşadası'nda darbedilen yazar Poyraz'a destek
Ümit Özdağ'dan, Kuşadası'nda darbedilen yazar Poyraz'a destek

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Ergün Poyraz, Ümit Özdağ, Kuşadası, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan, Kuşadası'nda darbedilen yazar Poyraz'a destek - Son Dakika


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