Ümit Özdağ'dan Somalı Madencilere Destek: "Buradaki Direnişinizi Tüm Türkiye Öğrenecek"

OSMAN BEKKAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa'nın Soma ilçesinde, Ege Linyit İşletmesi'nin özelleştirilmesine karşı çıkan maden işçilerini ziyaret etti. Özdağ, "Buradaki direnişinizi tüm Türkiye öğrenecek. Türkiye'den çaldıkları zenginliklerle daha sonraki dönemlerde Londra'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Berlin'de yaşayacaklarını düşünüyorlarsa bunu hiç düşünmesinler. Çaldıklarını da kendilerini de buraya getirir; çaldıklarını halka, kendilerini de mahkemenin önüne çıkartırız" dedi.

Ümit Özdağ, Türkiye Maden İşçileri (Maden-İş) Sendikası'nın daveti üzerine bugün Manisa'nın Soma ilçesine geldi. Soma'daki maden kazasında yaşamını yitiren 301 madencinin mezarlarını ziyaret eden Özdağ, mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti. Özdağ, daha sonra Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait Ege Linyit İşletmesi'nin özelleştirilmesine karşı çıkan madencilerle bir araya geldi.

Maden-İş Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin, "Bir programı sonrası Balıkesir'e giden Sayın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı davet ettik. Yoğun programını bırakıp Soma'ya yolunu döndürdü. Bizleri kırmayıp geldi" dedi.

"DAĞLARDA, SINIRLARDA VE MADENLERDE YENİ ŞEHİTLER VERMEMEMİZ LAZIM"

Ümit Özdağ ise işçilere hitaben şunları söyledi:

"Sizlerin her gün ölüm tehlikesi ile nasıl yaşadığınızı tüm Türkiye biliyor ve acınıza da kısa bir süre önce şahit oldu. Buraya gelmeden önce şehitliği ziyaret ettim. 'Şehit' diyorum, çünkü onlar şehit oldular ve Türkiye yeni şehitler vermek istemiyor. Dağlarda, sınırlarda ve madenlerde yeni şehitler vermememiz lazım. Ancak vahşi bir kapitalizmle karşı karşıyayız. İnsana saygı duymayan, doğaya saygı duymayan ve Türkiye'yi adeta talan alanları gören vahşi sermayeci anlayış var. Biz Zafer partisi olarak, sadece sığınmacılar vatanlarına dönsün, doğa tahrip edilmesin, insanlarımız sömürülmesin, beş şirket zengin olurken Türk halkı yoksullaşmasın istiyoruz. Bugün buraya gelirken yolda, sizin burada yaşadıklarınızı öğrendim. İlgili sendika başkanı Şevket Şahin'den bilgi aldım.

"BURADAKİ DİRENİŞİNİZİ TÜM TÜRKİYE ÖĞRENECEK"

Bundan önce doğa tahribatına karşı İliç'te, İkizdere'de, Kemaliye'de karşı çıktıysak Soma'da da karşıyız. Zafer Partisi olarak yanınızdayız. İçiniz rahat olsun. Buradaki direnişinizi tüm Türkiye öğrenecek. Türkiye'den çaldıkları zenginliklerle daha sonraki dönemlerde Londra'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Berlin'de yaşayacaklarını düşünüyorlarsa bunu hiç düşünmesinler. Çaldıklarını da kendilerini de buraya getirir; çaldıklarını halka, kendilerini de mahkemenin önüne çıkartırız. Bu konuyla ilgili bilgi almaya devam edeceğim. Sendika başkanınız sizi hakkıyla temsil ediyor, kalbini koymuş bu işe. Zafer Partisi de yanınızda. Türkiye'de iki tane parti var; bir düzen partileri, bir de düzene karşı partiler var. Düzene karşı olan parti, Zafer Partisi. Biz, düzen partilerinin karşısında, sizin yanınızdayız."