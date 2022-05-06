Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV ekranlarında yayınlanan Perdenin Önü Arkası programına görüntülü bağlanarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşananlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"BANA İLK KEZ HAKARET ETMEDİ"

Silahsız gelme vurgusunu neden yapma ihtiyacı hissettiğiyle ilgili soru üzerine Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisine ilk kez hakaret etmediğini iddia ederek, "Daha önce bir basın toplantısında çok ağır bir şekilde hakaret etti. Basın bana sorduğunda cevabını ne diye, cevap vermeyeceğini ifade ettim ve kendisini mahkemeye verdi. Çok ağır ifadeler olmasına rağmen mahkeme takipsizlik kararı verdi. Eğer ben bu ifadeleri yakipsizlik kararı veren hakimler için kullansaydım içeride yatardım" dedi.

"HESABINI SORMAZSAM GÖZÜM AÇIK GİDER"

Öte yandan bu işin henüz bitmediğini ifade eden Özdağ, "Bu siyasi bir şey değil artık. Kişisel bir şeye dönüştü. Ben bunun hesabını sormazsam gözüm açık gider. Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. Onun yanında da polis olmaz, benim yanımda da olmaz. Bak o zaman ne olur görürüz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" açıklamalarında bulunmuştu.

SAAT 11'DE BAKANLIĞIN ÖNÜNE GİTTİ

Bunun üzerine Özdağ, önce akşam saatlerinde Soylu'ya meydan okuyarak "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım." dedi, daha sonra sabah saatlerinde tam dediği saatte bakanlık binasının önüne gitti. Özdağ, burada kalabalık bir basın mensubu ordusu tarafından karşılandı. Partililer ve görevliler arasında arbede yaşandı.