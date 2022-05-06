Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider

06.05.2022 21:37

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, katıldığı Halk TV yayınında Bakan Soylu hakkında sert konuşarak, "Bu siyasi bir şey değil artık. Kişisel bir şeye dönüştü. Ben bunun hesabını sormazsam gözüm açık gider. Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. Onun yanında da polis olmaz, benim yanımda da olmaz. Bak o zaman ne olur görürüz." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV ekranlarında yayınlanan Perdenin Önü Arkası programına görüntülü bağlanarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşananlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"BANA İLK KEZ HAKARET ETMEDİ"

Silahsız gelme vurgusunu neden yapma ihtiyacı hissettiğiyle ilgili soru üzerine Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisine ilk kez hakaret etmediğini iddia ederek, "Daha önce bir basın toplantısında çok ağır bir şekilde hakaret etti. Basın bana sorduğunda cevabını ne diye, cevap vermeyeceğini ifade ettim ve kendisini mahkemeye verdi. Çok ağır ifadeler olmasına rağmen mahkeme takipsizlik kararı verdi. Eğer ben bu ifadeleri yakipsizlik kararı veren hakimler için kullansaydım içeride yatardım" dedi.

"HESABINI SORMAZSAM GÖZÜM AÇIK GİDER"

Öte yandan bu işin henüz bitmediğini ifade eden Özdağ, "Bu siyasi bir şey değil artık. Kişisel bir şeye dönüştü. Ben bunun hesabını sormazsam gözüm açık gider. Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. Onun yanında da polis olmaz, benim yanımda da olmaz. Bak o zaman ne olur görürüz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" açıklamalarında bulunmuştu.

SAAT 11'DE BAKANLIĞIN ÖNÜNE GİTTİ

Bunun üzerine Özdağ, önce akşam saatlerinde Soylu'ya meydan okuyarak "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım." dedi, daha sonra sabah saatlerinde tam dediği saatte bakanlık binasının önüne gitti. Özdağ, burada kalabalık bir basın mensubu ordusu tarafından karşılandı. Partililer ve görevliler arasında arbede yaşandı.

YORUMLAR
500
Özdağ'dan Bahçeli'nin kendisi hakkındaki sözlerine yanıt Özdağ'dan Bahçeli'nin kendisi hakkındaki sözlerine yanıt Bahçeli'den 'Ümit Özdağ' Açıklaması: 'Biz Herkesin Ederini de Giderini de Ciğerini de İyi Biliriz' Bahçeli'den 'Ümit Özdağ' Açıklaması: 'Biz Herkesin Ederini de Giderini de Ciğerini de İyi Biliriz'

Süleyman Soylu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
21:34 Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu kurşun yağmuruna tuttu
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:54:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement