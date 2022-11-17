Ümit Özdağ Denizli'de 1 Liraya Domates Sattı, Polis Kamerasını Görünce Gülümsedi: "Ooo Süleyman da Burada" - Son Dakika
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Ümit Özdağ Denizli'de 1 Liraya Domates Sattı, Polis Kamerasını Görünce Gülümsedi: "Ooo Süleyman da Burada"

17.11.2022 19:32

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Denizli'ye geldi. Basın açıklamasının ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yapan Özdağ, önce vatandaşlara domatesin kilosu kaç para oldu sorusunu yöneltti. Vatandaşlardan "Çok pahalı alamıyoruz" cevabını alan Özdağ, stant içinde bulunan 2 kasa domatesi kilosu 1 TL’den vatandaşa sattı. Özdağ, "Herkes sıraya girsin bu domates bitene kadar kilosu 1 TL’den vereceğiz. Eğer domatesi, soğanı, patatesi her şeyi ucuza yemek istiyorsanız seçimlerde Zafer Partisi’ne oy verin" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli'de vatandaşlara domatesin kilosu kaç para olduğunu sordu. "Çok pahalı alamıyoruz" cevabını alan Özdağ, parti stantında bulunan iki kasa domatesi kilosu 1 TL'den vatandaşa sattı. Özdağ, "Herkes sıraya girsin bu domates bitene kadar kilosu 1 TL'den vereceğiz. Eğer domatesi, soğanı, patatesi her şeyi ucuza yemek istiyorsanız seçimlerde Zafer Partisi'ne oy verin" dedi. Kalabalık içerisinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi çalışanı polis memurunun video çekimi yaptığını fark eden Ümit Özdağ, "Ooo Süleyman da burada, Süleyman merhaba. Herkes hangi Süleyman diye soruyor, Süleyman Soylu. Bak o kırmızı kameralı olan Süleyman Soylu" diyerek güldü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için bugün Denizli'ye geldi.

DOMATESİ 1 TL'DEN SATTI "UCUZA YEMEK İSTİYORSANIZ OY VERİN" DEDİ

Kent merkezinde esnaf ziyareti yapan Özdağ, Zafer Partisi'nin standının başına geçerek farklı bir propaganda yaptı. Vatandaşlara seslenen Ümit Özdağ, önce vatandaşlara domatesin kilosunun kaç TL olduğunu sordu. "Çok pahalı alamıyoruz" cevabını alan Özdağ, stant içinde bulunan 2 kasa domatesi kilosu 1 TL'den vatandaşa sattı. Özdağ, "Herkes sıraya girsin bu domates bitene kadar kilosu 1 TL'den vereceğiz. Eğer domatesi, soğanı, patatesi her şeyi ucuza yemek istiyorsanız seçimlerde Zafer Partisi'ne oy verin. 13 milyon sığınmacı bu ülkeden gittiğinde soframızdaki her şey daha ucuz olacak. Hayat daha ucuz olacak" dedi. Özdağ'ın 1 TL'den sattığı 2 kasa domates 3 dakika içerisinde tükendi.

POLİS KAMERASINA GÜLÜMSEDİ: "OOO SÜLEYMAN DA BURADA"

Domatesleri vatandaşa dağıttığı sırada kalabalık içerisinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi çalışanı polis memurunun video çekimi yaptığını fark eden Ümit Özdağ, "Ooo Süleyman da burada, Süleyman merhaba. Herkes hangi Süleyman diye soruyor, Süleyman Soylu. Bak o kırmızı kameralı olan Süleyman Soylu" diyerek güldü.

Özdağ, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında ise Taksim'de meydana gelen terör saldırısı ile yaklaşan seçimleri değerlendirdi. Ümit Özdağ özetle şöyle konuştu:

"BU SEÇİMLERDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

" Türkiye, Haziran 2023'te yapılması planlanan seçime doğru ilerliyor. Bu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması mümkün değil. Anayasada bu çok açık. Erdoğan 12. ve 13. Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Erdoğan aday olabilmek için erken seçimden bahsediliyor. Bu anayasal bir kavram değil. Anayasada erken genel seçim kavramı yok. Erdoğan'ın istediğinin olabilmesi için 360 oy olması gerekiyor. Cumhur ittifakının 360 oyu yok. Bu seçimlerin gerçekleşmesi için önce Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın yeni bir ittifak yaparak, 360 oy ile seçim tarihini belirlemeleri gerekiyor. Erdoğan bu kararı alırsa Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı tarafından ortak aday gösterilmiş olacak. Aksi takdirde aday olması mümkün değil… YSK Erdoğan'ın aday olabileceği kararını alırsa zamanı geldiğinde yargılanırlar.

"TERÖRLE MÜCADELE SAKSI KALDIRARAK OLMAZ"

Terörle mücadele İstiklal Caddesi'nden saksı kaldırarak yapılamaz. Terörle mücadele yüzde 100 güvenlik sağlayarak yapılır. Milyonlarca yabancının, suçlunun, tacirin, mafyanın, teröristin olduğu İstanbul ve Türkiye'de güvenliği sağlamak nerdeyse imkansızdır. Sınırlarımızın anti personel mayınla döşenmesi, balon sistemi ile gözetleme, İHA ve SİHA'ların kritik noktalardan uçuş yapması, Türkiye'ye yönelik silah ve insan kaçakçılarının MİT tarafından yok edilmesi, sensör sistemleri gibi planlamalar yapılmalı. Ancak bu zihniyet devam ettiği sürece, Türk insanının güvenliğini sağlamak mümkün değil. Önümüzdeki seçim referandum aslında. Bu referandumda iki görüş var. Biri Zafer Partisi. 13 milyon sığınmacıyı 1 sene içerisinde göndermeyi, gerekirse zorla göndermeyi vadediyor. Diğer partiler ise sığınmacıları vatanlarına göndermeye niyeti olmayanlardır. Her seçmen tercihinin sonuçlarını olumlu ve olumsuz şekilde yaşar."

Ümit Özdağ, Bayramyeri meydanında vatandaşlarla birlikte bir süre sohbet ettikten ve fotoğraf çekildikten sonra Kaleiçi çarşısına giderek esnafı ziyaret etti.

Kaynak: ANKA
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Ümit Özdağ, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ Denizli'de 1 Liraya Domates Sattı, Polis Kamerasını Görünce Gülümsedi: 'Ooo Süleyman da Burada' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ Denizli'de 1 Liraya Domates Sattı, Polis Kamerasını Görünce Gülümsedi: "Ooo Süleyman da Burada" - Son Dakika
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