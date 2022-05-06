İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı canlı yayın programında göçmen sorunu konusuyla ilgili açıklama yaparken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağır ifadelerle hedef almış, Özdağ için "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i safilindir" demişti.
Özdağ, Soylu'nun bu sözlerinin ardından bugün "Süleyman bugün saat 11.00'de polislerin arkasına sığınmadan bakanlığın önünde karşıma çıkarsın" diyerek tek başına İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi. Ancak Özdağ, binaya yaklaşık 100 metre kala polisler tarafından durduruldu.
Türkiye'nin gündemine yerleşen gerginliğin yaşandığı anlarda İçişleri Bakanlığı'nın önüne çekilmiş bir araç dikkat çekti. Özdağ'ın yürüyüşünün engellendiği Bakanlık binasının önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracının çekildiği görüldü.Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın önünden Soylu'ya seslendi: Görevin bittiği zaman tutuklanacaksın! Ümit Özdağ "11.00'de bakanlığın önündeyim demişti"! Destek için yolan çıkan 20 araçlık konvoy polis tarafından durduruldu Ümit Özdağ, "Bakanlık önüne gideceğim" dedi, izinli personeller göreve çağrıldı
Son Dakika › Güncel › Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na girmeye çalışırken, Hayvan Durum İzleme aracı kapının önünde bekletildi - Son Dakika