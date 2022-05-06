Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na girmeye çalışırken, Hayvan Durum İzleme aracı kapının önünde bekletildi - Son Dakika
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Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na girmeye çalışırken, Hayvan Durum İzleme aracı kapının önünde bekletildi

06.05.2022 13:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir." sözleri sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün İçişleri Bakanlığı'na gitti. Binaya yaklaşık 100 metre kala polisler tarafından durdurulan Özdağ'ın yürüyüşünün engellendiği dakikalarda çekilen bir fotoğraf ise dikkat çekti. Arbedenin yaşandığı anlarda Bakanlık binasının önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracının çekildiği görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı canlı yayın programında göçmen sorunu konusuyla ilgili açıklama yaparken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağır ifadelerle hedef almış, Özdağ için "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i safilindir" demişti.

100 METRE KALA POLİSLER TARAFINDAN DURDURULDU

Özdağ, Soylu'nun bu sözlerinin ardından bugün "Süleyman bugün saat 11.00'de polislerin arkasına sığınmadan bakanlığın önünde karşıma çıkarsın" diyerek tek başına İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi. Ancak Özdağ, binaya yaklaşık 100 metre kala polisler tarafından durduruldu.

İçişleri Bakanlığı binasında dikkat çeken görüntü! Fotoğraf Ümit Özdağ içeri girmek isterken çekildi

BAKANLIĞIN ÖNÜNDE "HAYVAN DURUM İZLEME" ARACI

Türkiye'nin gündemine yerleşen gerginliğin yaşandığı anlarda İçişleri Bakanlığı'nın önüne çekilmiş bir araç dikkat çekti. Özdağ'ın yürüyüşünün engellendiği Bakanlık binasının önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracının çekildiği görüldü.

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na girmeye çalışırken, Hayvan Durum İzleme aracı kapının önünde bekletildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na girmeye çalışırken, Hayvan Durum İzleme aracı kapının önünde bekletildi - Son Dakika
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