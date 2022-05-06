Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın önünden Soylu'ya seslendi: Görevin bittiği zaman tutuklanacaksın! - Son Dakika
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Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın önünden Soylu'ya seslendi: Görevin bittiği zaman tutuklanacaksın!

06.05.2022 10:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir." sözleri sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam duyurduğu gibi bu sabah bakanlığa gitti. Özdağ, kalabalık bir gazeteci grubu tarafından karşılanırken, bakanlık önünde partililer ve görevliler arasında arbede yaşanıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için sarf ettiği "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" sözlerinin ardından bu sabah bakanlık binası önüne gideceğini açıkladı.

"11.00'DE BAKANLIĞIN ÖNÜNDEYİM"

Özdağ sosyal medyadan, "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." paylaşımını yaptı.

ARBEDE YAŞANDI

Tam dediği saatte bakanlık binasının önüne giden Özdağ, burada kalabalık bir basın mensubu ordusu tarafından karşılandı. Partililer ve görevliler arasında arbede yaşandı.

"HER İPİNİ KOPARAN TÜRKİYE'YE GELEMEZ

Bina önünde konuşma yapan Özdağ, "Zafer Partisi, burada örtülü bir istilada bulunan Suriyeli, Afgan, Orta Doğu'dan yönlendirilen insanlara karşı yürüyemeye devam edecek. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin iradesini siyasette temsil ediyoruz. Burası lunapark değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz iktidar olduğumuzda bu 8 milyon insanı Türkiye'den yollayacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (4)
  • Şenay Çanta Imalattan Toptan: ümit özdag partinden kovuldun akp ye saldırarak ikdidarmı olucagını sanıyon bu ülke boş beleş partisi haline geldi gıt başka kapıda siyaset yap Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Caner kayalı: Aklı başında bir vatandaşın izleyeceği yol nedir.Eğer bir hakaret algıladı isen git mahkemeye.Neden kavgaya gidiyorsun.Her hakkını arayan mahkemeye değilde kavgaya mı gidecek. Farz et çıktı karşına ne yapacaksın.Şiddet mi uygulayacaksın.Devletin bakanına saldıracakmısın. Ne yapmaya gittiğini de söyle.Gidiş amacını da söyle.Ya aklı başında bir insan devletin bakanlığını basmaya gider mi.Kabadayı ağzı kullanır mı. Sen hangi ülkedensin,bu ülkeyi bu kadar küçük göstermeye ne hakkın var. Cevap Yaz 21 66 Yayından Kaldır
  • Caner kayalı: Benim korkum.Milleti kışkırtıp bunları bir anda binlerce insan sarsa.Allah korusun ne polis,ne jandarma alabilir kalabalıkların elinden.Elli-altmış kişiyi peşine takıp yaygaraya gidiyor.Kardeşim sosyal medya var.Allah korusun bu ülkede yaptığını beğenmeyen milyonlarca insan var.Bir anda pusu kurup organize olup saniyede etrafınızı düşünün on bin insanın sardığını.Aralarında hangi güç alacak sizi ya. Af edersiniz cesetlerinizi tanıyamazlar çiğnenirsiniz. Bu işler öyle bir yerleri basmakla olmaz. Cevap Yaz 16 34 Yayından Kaldır
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Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın önünden Soylu'ya seslendi: Görevin bittiği zaman tutuklanacaksın! - Son Dakika


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