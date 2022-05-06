Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler - Son Dakika

"Ataman Kardeşliği" adı altında örgütlenen ırkçı bir grup sokak ortasında mültecileri darp edip görüntülerini yayınlıyor.

Sembol olarak gamalı haç kullanan gruptakiler, Suriyeli ve diğer sığınmacılara sokak ortasında saldırıp bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıyor.

KİM OLDUKLARI BİLİNMİYOR

Söz konusu grubun kim olduğu, kim tarafından yönlendirildiği bilinmiyor. Gruba yönelik polisin bir operasyon yapıp yapmadığı konusunda da resmi bir açıklama yok. Sadece yine grubun kendi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bir üyelerinin gözaltına alındığı bilgisi var.

Irkçı grup sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda sığınmacıları darp ettiği görüntüleri paylaşırken, bu saldırıların süreceğini duyurmuştu.

Bir süre önce başka bir kanal üzerinden faaliyetlerine son verdiği belirtilen grup, buna karşın başka kanallar üzerinden ve hesaplar adı altında saldırı paylaşımları yapmaya devam ediyor.

Grup kendi Telegram kanalında saldırı eğitimlerine ilişkin de paylaşımlarda bulunurken, İçişleri Bakanlığı'ndan henüz konuya dair tek bir resmi açıklama yapılmış değil.

Daha önce faaliyetlerine son verdiği iddia edilen Ataman Kardeşliği'nin sosyal medya hesaplarının 14 ve 15 Nisan tarihlerinde yeniden aktif olduğu görüldü.

MÜLTECİLERE SALDIRIP YAYINLIYORLAR

Grubun doktrininde ise daha önceki Neo-nazi benzerleri gibi sığınmacılar başta olmak üzere farklı etnik gruplara yönelik savaş, şiddet çağrısı yapılıyor.

Öte yandan doktrin adı verilen faşizan metinde etnik gruplar öncelik sıralamasıyla hedef gösteriliyor. Atamanların ilk hedefi ise Orta Doğu ülkelerinden gelen sığınmacılar.

Grubun sosyal medya hesaplarında yayınlanan videolarda yer alan diğer bir çarpıcı nokta ise göçmenlerin grup tarafından cezalandırılması.