Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler

06.05.2022 14:33
Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler

Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı'na yürüyüşünde Ataman grubunun faaliyetleri ile partisinin bağlantısının olmadığını açıkladı. Irkçı provokasyon uyarısı yapan Özdağ, grubun arkasında karanlık odakların olduğunu söyledi. Peki kim bu Ataman Kardeşliği grubu?

"Ataman Kardeşliği" adı altında örgütlenen ırkçı bir grup sokak ortasında mültecileri darp edip görüntülerini yayınlıyor.

Ümit Özdağ'ın 'arkalarında karanlık odaklar var' dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler

Sembol olarak gamalı haç kullanan gruptakiler, Suriyeli ve diğer sığınmacılara sokak ortasında saldırıp bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıyor.

KİM OLDUKLARI BİLİNMİYOR

Söz konusu grubun kim olduğu, kim tarafından yönlendirildiği bilinmiyor. Gruba yönelik polisin bir operasyon yapıp yapmadığı konusunda da resmi bir açıklama yok. Sadece yine grubun kendi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bir üyelerinin gözaltına alındığı bilgisi var.

Irkçı grup sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda sığınmacıları darp ettiği görüntüleri paylaşırken, bu saldırıların süreceğini duyurmuştu.

Ümit Özdağ'ın 'arkalarında karanlık odaklar var' dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler

Bir süre önce başka bir kanal üzerinden faaliyetlerine son verdiği belirtilen grup, buna karşın başka kanallar üzerinden ve hesaplar adı altında saldırı paylaşımları yapmaya devam ediyor.

Grup kendi Telegram kanalında saldırı eğitimlerine ilişkin de paylaşımlarda bulunurken, İçişleri Bakanlığı'ndan henüz konuya dair tek bir resmi açıklama yapılmış değil.

Daha önce faaliyetlerine son verdiği iddia edilen Ataman Kardeşliği'nin sosyal medya hesaplarının 14 ve 15 Nisan tarihlerinde yeniden aktif olduğu görüldü.

MÜLTECİLERE SALDIRIP YAYINLIYORLAR

Grubun doktrininde ise daha önceki Neo-nazi benzerleri gibi sığınmacılar başta olmak üzere farklı etnik gruplara yönelik savaş, şiddet çağrısı yapılıyor.

Ümit Özdağ'ın 'arkalarında karanlık odaklar var' dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler

Öte yandan doktrin adı verilen faşizan metinde etnik gruplar öncelik sıralamasıyla hedef gösteriliyor. Atamanların ilk hedefi ise Orta Doğu ülkelerinden gelen sığınmacılar.

Grubun sosyal medya hesaplarında yayınlanan videolarda yer alan diğer bir çarpıcı nokta ise göçmenlerin grup tarafından cezalandırılması.

YORUMLAR
500
Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2) İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2)

Sığınmacı, Irkçılık, Mülteci, Faşizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'ın 'arkalarında karanlık odaklar var' dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler
14:25 TÜİK'ten yürek burkan rapor: Maddi yoksunluk oranı yüzde 27,2, borçlu sayısı yüzde 63,7
14:16 Aziz dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak! Galip Payidar'ın tutuklanması gerilimi daha da artıracak
14:09 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan "Nagehan Alçı" açıklaması: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz
13:59 Aslı Enver'den ayrılık açıklaması geldi: Birbirimize zaman ayıramadık
13:54 Rusya'nın ABD büyükelçisinden tedirgin eden nükleer savaş açıklaması: Devletin varlığı tehlikeye girerse bu silahlar kullanılabilir
13:50 Esenler'de Asiye'yi sokak ortasında öldüren katilin arkadaşı anlattı: Cinayet sonrası geldi, "karnım aç" dedi
13:46 Böyle başkan görülmedi: Takımını deplasmana götürmek için arabasını satıyor
13:34 Otomobil pazarı verileri paylaşıldı: Yüzde 5,8 daralma var
13:28 Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na girmeye çalışırken, Hayvan Durum İzleme aracı kapının önünde bekletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 14:39:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement