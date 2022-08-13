İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medyada tartıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında Gaziantep'te bir kadının yabancı uyruklu bir kişi tarafından zorla arabaya bindirilmek istendiğini ancak bu kişinin tutuklandığını iddia etti. Açıklamalarında Özdağ, "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor.Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor.Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor" ifadelerini kullandı.

"NERESİNİ DÜZELTELİM?"

Özdağ'ın sosyal medyada gündem yaratan bu paylaşımına Gaziantep Valisi Davut Gül yanıt vererek, "Karataş değil Abdulhamit Han, Araçla değil yaya, Jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız, Savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor!" dedi.

"SEN İNSAN DEĞİLSİN, YATACAK YERİN YOK"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuyla ilgili olarak "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu'da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!" ifadelerini kullandı.

"SİZLER TÜRK DEĞİLSİNİZ"

Bu paylaşımı Ümit Özdağ'ın yanıtı ise "S. Soylu'nun sanço'su İsmail Çatak benim insan olmadığımı söylemiş. İsmail, sizler TÜRK değilsiniz. Türkiye'ye 10 milyondan fazla sığınmacı ve kaçağı doldurdunuz. Bu ülkeyi işgal ettirip, iç savaşa sürüklüyorsunuz. Zafer Partisi Türk Milleti'nin işgale karşı direniş hattıdır." şeklinde oldu.

"TÜRKLÜĞÜ AĞZINA ALACAK EN SON ZAVALLI"

Çataklı buna karşılık, "Bizim bu milletlete sevdamızın sadakasını versek sana fazla gelir. Türklüğü ağzına alacak en son zavallı!" dedi.