Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi

27.06.2022 10:53
Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, bir dizi toplantıya katılmak için gitmek istediği Hatay'a girişine izin verilmedi, konvoyu durduruldu.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, bir dizi toplantıya katılmak için gitmek istediği Hatay'a girişine izin verilmedi, konvoyu durduruldu. Valiliğin kentteki etkinlikleri 1 hafta süreyle iptal etmesiyle girişine izin verilmediği bildirilen Özdağ, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz" açıklaması nedeniyle kente alınmadığını söyledi.

Adana'da dün partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'ne katılan Ümit Özdağ, sabah saatlerinde bir dizi toplantıya katılmak için Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti. Adana'daki konuşmasında, "Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz" diyen Özdağ'ın konvoyu, Hatay'ın girişinde durduruldu. Jandarma tarafından yolu kesilen Özdağ'a valilik kararıyla kente girişinin uygun olmadığı bildirildi. Özdağ, burada yaptığı açıklamada, bölgede partililerle bekleyeceklerini, Hatay'a girmeden dönmeyeceklerini kaydetti. "Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz" açıklaması nedeniyle kente alınmadığını savunan Özdağ, "Türkiye'deki tüm Zafer Partilileri Hatay'a bekliyorum" dedi.

Jandarma yetkilileri, Hatay Valiliği'nin kararını Ümit Özdağ'a yazılı olarak sundu. Jandarma, valiliğin 1 hafta süreyle tüm etkinlikleri iptal etmesi nedeniyle Özdağ ile beraberindekilerin kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

YORUMLAR
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Ümit Özdağ'ın 'Yarın sınıra ilk mayını döşeyeceğiz' çıkışına, Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş Ümit Özdağ'ın 'Yarın sınıra ilk mayını döşeyeceğiz' çıkışına, Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş
Kaynak: DHA

Ümit Özdağ, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi - Son Dakika

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