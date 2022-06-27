Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (2)

27.06.2022 11:37
Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (2)

'MAYIN SEMBOLİKTİ'Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konvoyunun durdurulduğu Hatay girişinde açıklamalarda bulundu.

'MAYIN SEMBOLİKTİ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konvoyunun durdurulduğu Hatay girişinde açıklamalarda bulundu. "Sınıra mayın döşeyeceğiz" açıklamasının gerçek olarak anlaşıldığını belirten Özdağ, sınırların güvenliği için sembolik adım olduğunu vurguladı. İktidar olduklarında Ottawa Antlaşması'ndan çekilme hakkını kullanacaklarını belirten Özdağ, şunları söyledi: "Nedir Ottawa Antlaşması? Türkiye de imzalamış yanlış bir şekilde, sınırlarda anti personel mayının olması. Eğer bu anlaşmadan çekilirsek ve sınırlarımızı tekrar güvenli hale getirmek için mayın döşersek bugün olduğu gibi milyonlarca kişi, Türkiye'ye giremeyecek. Sınırları görüyoruz ki korumak mümkün değil. Onun için biz de Zafer Partisi olarak bir karar aldık. Sembolik bir adım atarak, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere sınıra bir mayın yerleştireceğimizi ifade ettik. Tabi Süleyman Soylu, bunun bir gerçek mayın olacağını zannetmiş anlaşılan, paniğe kapıldı. Süleyman Soylu, sen bizim gerçekten mayın taşıdığımızı mı düşündün? Bu sembolik bir mayın. Amaç, burada Türkiye'nin bugün ağır şekilde tehdit altında olduğu ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanamadığını bütün Türkiye'ye duyurmaktı. Bir vali talimat veriyor. 700 bin Suriyelinin yaşadığı Hatay'dan bahsediyoruz. İşte böyle bir şehre Zafer Partisi giremez, diyor. Sayın vali, ben parlamenterim hiçbir yasa benim oraya girmemi engelleyemez. Sen de engelleyemezsin, patronun da engelleyemez. İstediğim yere giderim bu ülkede. 700 bin Suriyeliye dokunamıyorsun. İbret olacak yasaklama belgesi çıkarıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir parti eğer Hatay'a gelirse Hatay'da olaylar çıkabilir, diyorsun. Hatay'da olayları kim çıkaracak, Hataylılar mı? Hayır; kimin çıkaracağını kabul ediyorsun, misafir olarak bu ülkede yaşayan Suriyelilerin olay çıkaracağını kabul ediyorsun, Suriyelilerin Zafer Partisi'ne saldıracağını kabul ediyorsun; bu aslında Türkiye'nin ne kadar büyük tehditle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Türkiye'de bir siyasi parti bir kente bu iddia ile sokulmuyor."


YORUMLAR
500
Ümit Özdağ, 'Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum' sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi Ümit Özdağ, 'Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum' sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi Ümit Özdağ'ın 'Yarın sınıra ilk mayını döşeyeceğiz' çıkışına, Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş Ümit Özdağ'ın 'Yarın sınıra ilk mayını döşeyeceğiz' çıkışına, Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş
Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:25 40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğarak katletti! Cinayet sebebi ise süpürgenin sesinden rahatsız olması...
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:21 Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
10:45 Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 11:47:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement