Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (4) - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (4)

28.06.2022 01:31
Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (4)

HATAY VALİLİĞİ GİRİŞ ENGELİNİ KALDIRDI Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" sözleri nedeniyle Hatay girişinde güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı.

HATAY VALİLİĞİ GİRİŞ ENGELİNİ KALDIRDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" sözleri nedeniyle Hatay girişinde güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Hatay Valiliğinin giriş engelini kaldırmasıyla kente giren Özdağ, partisinin il binasına gelerek basın açıklaması yaptı. İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'dan on milyonlarca kişinin Türkiye'ye yöneleceğini söyleyen Özdağ, "Değil iki metrelik duvar, Çin seddi inşa etseniz yine de bu göçü durdurmak mümkün değil. Halen ülkemizde 10 milyonun üzerinde sığınmacı ve kaçak var." diye konuştu.

'ANADOLU KALESİ PROJESİ İLE SINIRIMIZA ANTİ-PERSONEL MAYIN DÖŞEYECEĞİZ'Ümit Özdağ, meselenin mevcut sığınmacıların ve kaçakların vatanlarına dönmesi olmadığını, yenilerinin gelmesinin engellenmesi gerektiğini belirterek, "Bunun için biz Anadolu Kalesi adlı bir projeyi, bütün detaylarıyla hazırladık ve bu projeyi bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak da son şeklini iki hafta önce verdik. Türk milletinden önümüzdeki seçimde bu kararnamenin devreye sokulması için yetki isteyeceğiz. Anadolu Kalesi projesi ile sınırımıza tekrar anti-personel mayın döşenmesi yeni göçlerin olmaması için alınacak en önemli kararlardan bir tanesidir" ifadesini kullandı.Zafer Partisi olarak Ottawa sözleşmesinden çekileceklerini belirten Özdağ, şunları söyledi: "Ottawa sözleşmesini kabul eden birçok ülke var ama bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye gibi geçiş ülkesi değil. Üç kıtanın birleştiği yer olan Anadolu, sadece şimdi değil binlerce seneden beri bir geçiş coğrafyasıdır. Bu coğrafyayı savunamazsanız, yıkılırsınız. Anadolu'da Türk milletinden daha uzun bir süre devletle varlığını koruyan tarih boyunca hiçbir millet olmamıştır. Çünkü bu coğrafyada sürekli büyük kavimler göçü gerçekleşmiş ve devletler zayıflayarak yıkılmıştır. Bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğiz, veremeyiz. Bunun için nasıl Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve birçok ülke Ottawa sözleşmesine imza atmadıysa biz de atılan bu sorumsuz imzayı geri çekeceğiz ve sınırlarımıza anti-personel mayın döşeyeceğiz." 'BİR OTO YEDEK PARÇASI'Sembolik olarak anti-personel mayınını andıran bir oto yedek parçasını sınıra gömmek için Hatay'a geldiklerini söyleyen Özdağ, "Elimizdeki bir eski oto yedek parçasıydı. Anti-personel mayın biraz daha küçük olur ama hayret verici bir şekilde, İçişleri Bakanı'ndan, Hatay Valisine kadar insanlara ayağa kalktılar. Sınırda birlikler vaziyet almışlar. Arkadaşlar, hayırdır? Siz Hatay'ı Adana tarafından savunmayacaksınız, savunacaksanız Suriye tarafından savunun" dedi.'HATAY'DA SURİYELİLERİ ANCAK TURİST OLARAK GÖRECEĞİZ'

Özdağ, konuşmasının sonunda Hataylılara seslenerek, "Söz veriyorum, 2023 Haziran'ından itibaren Suriyeli misafirlerimiz vatanlarına geri dönmeye başlayacaklar. Hatay'da Suriyelileri ancak turist olarak göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

İzzet NAZLI/ HATAY, -


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Yasağın kalkmasıyla Hatay'a giren Özdağ'dan kente alınmamasına tepki: Hatay'ı savunacaksanız Suriye tarafından savunun Yasağın kalkmasıyla Hatay'a giren Özdağ'dan kente alınmamasına tepki: Hatay'ı savunacaksanız Suriye tarafından savunun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, 'Mayın gerçek mi?' sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, 'Mayın gerçek mi?' sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya
Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (4) - Son Dakika
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