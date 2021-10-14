Üye Girişi
Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz - Son Dakika

Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz

14.10.2021 17:33

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün katıldığı bir programda kendisine silah ruhsatı verilmediğine yönelik iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Ümit Özdağ, lütfen acilen doktorunuza başvurunuz" diyen Çataklı, Özdağ'ın adına düzenlenmiş toplamda 4 ayrı silah ruhsatı bulunduğunu ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün katıldığı bir programda "silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ancak verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"LÜTFEN ACİLEN DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ"

Sosyal medyada "Ümit Özdağ, lütfen acilen doktorunuza başvurunuz" ifadelerini kullanan Çataklı, Özdağ'ın adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunduğunu ve bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunduğunu söyledi.

"4 AYRI SİLAH RUHSATI BULUNMAKTADIR"

Özdağ adına 2000 ve 2001 yıllarında düzenlenmiş iki ayrı silah ruhsatı bulunduğunu belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"Yusufeli Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile resmi belgelerin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı adli para cezasına çarptırılmış, cezası 15 Ocak 2013'te kesinleşmiş olmasına rağmen bu 2 silah ruhsatı süresiz düzenlendiği için iptal edilmemiştir ve halen geçerlidir. Ayrıca 2019'da 6136 sayılı kanunda memnu hakların iadesi alanlara silah ruhsatı verilmesi imkanı tanıyan düzenleme sonrası başvurusu üzerine 30 Aralık 2020 ve 27 Temmuz 2021 tarihlerinde 2 ayrı silaha daha ruhsat düzenlenmiştir. Sonuç, Ümit Özdağ adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır."

Çataklı, basın mensuplarına ve takipçilere Özdağ'ı ciddiye almamalarını önerdiklerini ifade etti.

Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz

İsmail Çataklı, Ümit Özdağ, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar 17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar Yunan- ABD görüşmesinde 17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum 17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare 17:09 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı 16:53 Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi 16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı 15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Son Dakika Haberleri
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
17:31 Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF
17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde
17:18 Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada
17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
17:09 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
17:08 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare
16:53 Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı
16:46 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu
16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk         
17:36
Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF         
17:31
Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada         
17:18
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi         
16:54
Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu         
16:47
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti         
15:46
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 17:39:18. #1.11#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement