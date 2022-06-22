Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan

22.06.2022 16:12

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bugün yaptığı açıklamayla günde en az 200 kişiye Türk halkından gizli bir şekilde vatandaşlık verildiğini iddia etti. Özdağ'ın tartışma yaratan iddiasına yazılı bir açıklama ile yanıt veren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemlerin gizli bir yönetmeliğe göre yürütüldüğü iddiası büyük bir yalan" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yakınında yaptığı basın açıklamasında mültecilerle ilgili tartışma yaratacak iddialarda bulundu. Vatandaşlık verilenlerin isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması uygulamasının sona erdirilmesini eleştiren Özdağ, vatandaşlık alanların Türk halkından gizlendiğini iddia etti.

"GÜNDE EN AZ 200 KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLİYOR"

Özdağ, ülke genelinde bir nüfus müdürlüğünde mümkün olan en az belgeyle günde 180-200 kişi arasında vatandaşlık işleminin yapıldığını ileri sürdü. Vatandaşlık verilirken vatanla ilgili bütün hakların da verildiğini belirten Özdağ, "Bu, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanmasıdır. Türkçe bilmeyen, Türk tarihini bilmeyen, Türk kültürünü bilmeyen, Türkiye'yle hiçbir manevi ilişkisi olmayan bu insanlar yarın seçimlerde bu ülkenin kaderini değiştirecek şekilde oy kullanacaklardır" ifadelerini kullandı.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDDİAYI YALANLADI

Ümit Özdağ'ın gündem yaratan iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt veren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alınmasına ilişkin olarak işlemlerin gizli bir yönetmeliğe göre yürütüldüğü iddiasını yalanladı.

"BİR MİLLETVEKİLİ GERÇEK DIŞI BEYANLARLA KAMUOYUNU YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "bir milletvekilinin, sürekli kamu kurum ve kuruluşlarını hedef aldığı ve gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı" belirtilerek, kanun ve yönetmeliklere uygun çalışan kurumların, sürekli bunları yalanlamakla uğraşmasından dolayı gerçek gündem ve işlerinden uzaklaşmasına neden olduğu" belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemler, 29 Mayıs 2009 tarihli, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülmekte olup usul ve esasları da çok açıktır. Gizli bir yönetmeliğin varlığı ve buna göre işlemlerin yürütüldüğü iddiası büyük bir yalandır. Ayrıca 'Türk vatandaşlığını kazananların Resmi Gazete'de yayımlanmadığı' iddiasına ilişkin olarak, 2009 yılında kabul edilen Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümleri yürürlüğe girdiği tarihte nasıl uygulanıyorsa bugün de aynı şekilde uygulanmaktadır. Daha önce de defaatle açıkladığımız gibi vatandaşlığa ilişkin tüm iş ve işlemler, devletimizin resmi kayıtları altında olmakla birlikte iddia edilen vatandaşlık sayıları da tamamen hayal ürünü olup dedikoduya dayanmaktadır."

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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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