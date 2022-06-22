Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yakınında yaptığı basın açıklamasında mültecilerle ilgili tartışma yaratacak iddialarda bulundu. Vatandaşlık verilenlerin isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması uygulamasının sona erdirilmesini eleştiren Özdağ, vatandaşlık alanların Türk halkından gizlendiğini iddia etti.
Özdağ, ülke genelinde bir nüfus müdürlüğünde mümkün olan en az belgeyle günde 180-200 kişi arasında vatandaşlık işleminin yapıldığını ileri sürdü. Vatandaşlık verilirken vatanla ilgili bütün hakların da verildiğini belirten Özdağ, "Bu, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanmasıdır. Türkçe bilmeyen, Türk tarihini bilmeyen, Türk kültürünü bilmeyen, Türkiye'yle hiçbir manevi ilişkisi olmayan bu insanlar yarın seçimlerde bu ülkenin kaderini değiştirecek şekilde oy kullanacaklardır" ifadelerini kullandı.
Ümit Özdağ'ın gündem yaratan iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt veren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alınmasına ilişkin olarak işlemlerin gizli bir yönetmeliğe göre yürütüldüğü iddiasını yalanladı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "bir milletvekilinin, sürekli kamu kurum ve kuruluşlarını hedef aldığı ve gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı" belirtilerek, kanun ve yönetmeliklere uygun çalışan kurumların, sürekli bunları yalanlamakla uğraşmasından dolayı gerçek gündem ve işlerinden uzaklaşmasına neden olduğu" belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemler, 29 Mayıs 2009 tarihli, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülmekte olup usul ve esasları da çok açıktır. Gizli bir yönetmeliğin varlığı ve buna göre işlemlerin yürütüldüğü iddiası büyük bir yalandır. Ayrıca 'Türk vatandaşlığını kazananların Resmi Gazete'de yayımlanmadığı' iddiasına ilişkin olarak, 2009 yılında kabul edilen Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümleri yürürlüğe girdiği tarihte nasıl uygulanıyorsa bugün de aynı şekilde uygulanmaktadır. Daha önce de defaatle açıkladığımız gibi vatandaşlığa ilişkin tüm iş ve işlemler, devletimizin resmi kayıtları altında olmakla birlikte iddia edilen vatandaşlık sayıları da tamamen hayal ürünü olup dedikoduya dayanmaktadır."
Son Dakika › Güncel › Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan - Son Dakika