Ümit Özdağ'ın Muğla'ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü - Son Dakika

Ümit Özdağ'ın Muğla'ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü

14.01.2021 13:34

Ümit Özdağ'ın Muğla'ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın mahkeme kararı ile ihracının iptal edilmesi sonrası Özdağ'ın ziyaret edeceği İyi Parti Muğla İl Yönetim Kurulu üyelerinin toplu istifası sonrası il yönetimi düştü.

Ümit Özdağ'ın Muğla'ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın mahkeme kararı ile ihracının iptal edilmesi sonrası Özdağ'ın ziyaret edeceği İyi Parti Muğla İl Yönetim Kurulu üyelerinin toplu istifası sonrası il yönetimi düştü.

MUĞLA - İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ'ın, partisinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ı desteklemesi istifaları peş peşe getirdi.

İl teşkilatında 62 kişilik yönetim kurulundaki asil ve yedeklerden oluşan 51 üye görevlerinden istifa etti. İstifalar sonrası Şekerdağ Başkanlığındaki il yönetimi düşerken, partinin il binasının kilidinin değiştirildiği öğrenildi.

İYİ Parti İl ve Menteşe İlçe teşkilatlarının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi Anıt Apartmanı en üst katta bulunan binasının kapısında 'Partimiz açık' tabelası dikkat çekerken, parti binasının kapı kilitlerinin değiştirildiği öğrenildi.

İYİ Parti Muğla İl Yönetiminin düşmesi sonrası İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Koray Aydın tarafından İYİ Parti İl Başkanlığının asil ve yedek üyelerinden çoğunluğunun istifa etmesi sonucu parti tüzüğünün 26'ncı maddesi gereğince yönetim kurulunun düştüğünün tespit edildiği yeni il teşkilatının oluşturulması için önümüzdeki günlerde yeniden görevlendirme yapılacağını belirten yazısı ilgili birimlere ulaştırıldı.

İYİ Parti eski İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ yaptığı açıklamada, "Muğla Milletvekili Metin Ergun'a biat edenler il binasının kapısının kilidini değiştirdiler. Ümit Özdağ bugün akşam saatlerinde Muğla'da olacak. İl binamıza giremeyeceğimiz için açıklamamızı Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağız" diye konuştu.

Ümit Özdağ'ın Muğla'ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü
Ümit Özdağ'ın Muğla'ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü
Ümit Özdağ'ın Muğla'ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü
Ümit Özdağ'ın Muğla'ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü

Milletvekili, Ümit Özdağ, İYİ Parti, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın Muğla'ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı
Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim         
13:46
Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
13:06
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki         
12:23
Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu         
12:14
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı         
11:26
Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor         
11:11
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak         
09:53
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira         
09:33
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 13:56:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümit Özdağ'ın Muğla'ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei