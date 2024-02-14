Ümit Özdağ'ı felaketin yaşandığı maden sahasına sokmadılar - Son Dakika
Üye Girişi
Çevre

Ümit Özdağ'ı felaketin yaşandığı maden sahasına sokmadılar

Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

14.02.2024 15:22  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından, siyasi parti liderleri olayda ihmal olduğuna ilişkin ardı ardına tepkiler gösterdi. Bölgeye giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, maden sahasına alınmadı.

Ümit Özdağ facianın ardından yaptığı açıklamada, "Bu madeni Zafer Partisi geçici olarak kapattırmıştık. Sonra yine açtılar. Bu felakete yol açtılar" ifadelerini kullanmıştı. Maden sahasını ziyaret etmek üzere Erzincan'a giden Özdağ, karşısında jandarmayı buldu. Alana girişi engellenen ve içeriye alınmayan Zafer Partisi lideri, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" çıkışında bulundu.

"ELBİSE VE MASKELERİMİZ PROVOKASYON OLARAK NİTELENDİRİLDİ"

Toprak kaymasının ardından alana geldiklerini ve madene yaklaşınca "acı badem" kokusu alındıklarını söyleyen Özdağ, maske ve elbiseleri giymelerinin ardından Jandarmanın elbise ve maskeleri provokasyon olarak nitelendirdiğini öne sürdü.

"HAZİRAN 2022'DE ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ SIZINTI OLDU"

İçeriye alınmayan Ümit Özdağ 2021 sonu ve 2022 başında iki Zafer Partisi heyetinin İliç'e geldiğini ve tehlikenin büyük olduğunu söyleyerek haklarında dava açıldığını belirtti. Fırat'a siyanür sızıntısının olabileceğine dikkat çekilmesinin ardından Haziran 2022'de öngörülen sızıntının olduğunu kaydeden Özdağ, madenin kapanıp kısa bir süre sonra yeniden açıldığını belirtti.


Ümit Özdağ\'ı felaketin yaşandığı maden sahasına sokmadılar

Ümit Özdağ, Erzincan, Maden, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ümit Özdağ'ı felaketin yaşandığı maden sahasına sokmadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Fuat Seckin: Sen hayırlı bir iş için gelmiyorsun ki provokasyon pislik için geliyorsun artık her kesim bu bildiği için hem olay alanına hem dikkate alınacak biri değilsin 39 43 Yanıtla
  • Adem Kunt: Iyi etmisler. Ülkeye sokmamalilar 22 36 Yanıtla
  • Melek Akpınar: Görevini tamamlamistir. Gittik Sokmadılar?? 17 30 Yanıtla
  • özkan milezoğlu: MALLAR SİZ BÖYLE DEVAM EDİN MEEEEEEEEE 4 2
  • özkan milezoğlu: YORUMLARA BAKIYORUMDA HERKESİN BEYİN YAPISI DÜŞÜK 4 1 Yanıtla
  • XYZ: Kesin saklanacak şeyler vardır, daha ortalık toplanmamıştır. 0 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ı felaketin yaşandığı maden sahasına sokmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement