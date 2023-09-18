Ümit Özdağ, Türk mühendisleri hedef aldı: Bilgileri vasatın altında - Son Dakika

Ümit Özdağ, Türk mühendisleri hedef aldı: Bilgileri vasatın altında

Ümit Özdağ, Türk mühendisleri hedef aldı: Bilgileri vasatın altında
Son Güncelleme: 18.09.2023 16:15

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin yükselen değeri savunma sanayii alanında çalışan Türk mühendislerini hedef aldı. Özdağ, ''Türkiye'de yetişmiş insan gücümüz yurt dışına gidiyor. Ve onların yerine mühendislik bilgisi vasatın altında, ama tırnak içinde 'dini bütün' insanlar alınıyor. Eğer senden roket sistemleri yapman isteniyorsa senin çok iyi bir mühendis olman lazım. İnancın senin Allah ile aranda olan şey.'' dedi.

Mülteci karşıtı açıklamalarıyla sık sık tepkileri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu kez de Türk mühendislere yüklendi. Özdağ, " Türkiye'de yetişmiş insan gücümüz yurt dışına gidiyor. Ve onların yerine mühendislik bilgisi vasatın altında, ama tırnak içinde 'dini bütün' insanlar alınıyor." dedi.

"KALİTE DÜŞÜRÜLÜYOR"

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Özdağ, "Türkiye'de yapılan ne? Türkiye'de yapılan şu anda 20 seneden beri var olan iyilerin kalitesinin düşürülmesi. Savunma sanayii alanında Türkiye yıllar içinde çok iyi şirketler üretti. Şimdi buradaki yetişmiş insan gücümüz Türkiye dışına gidiyor. Ve onların yerine açık söyleyeyim, mühendislik bilgisi vasatın altında, ama tırnak içinde "dini bütün" insanlar alınıyor. Ben bunların dininin bütün olduğunu da düşünmüyorum ayrıca." dedi.

"İNANCIN SENİNLE ALLAH ARASINDA"

Özdağ tepki çeken açıklamalarına şöyle devam etti: "Çünkü bir insan neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmeli. Eğer senden roket sistemleri yapman isteniyorsa senin çok iyi bir mühendis olman lazım. İnancın senin Allah ile aranda olan şey. 'Ben çok iyi bir Müslümanım, onun için roket yapmalıyım...' İyi bir mühendissen roket yaparsın, iyi bir Müslümansan yapamazsın. Zihniyet böyle olduğu için, Müslümanlıkta başkasının hakkını yemek, kul hakkını yemek bu kavramla ifade edelim. Ve sürekli kaybediyoruz."

Cüneyt Özdemir, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Türk mühendisleri hedef aldı: Bilgileri vasatın altında - Son Dakika
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